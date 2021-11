Argentino le ganó con comodidad a Hispano

Argentino logró anoche su primera victoria en la Liga Nacional 2021-22 derrotando como local a Hispano Americano de Río Gallegos por 74 a 55.

El Turco basó la victoria en una sólida defensa, solidaria, ampliada con una presión hacia la bola que no lo dejó jugar cómodo a su rival en toda la noche.

Arrancó con un parcial de 10-4 en 3’ 30” empujado por un triple de Thomas Cooper y un goleo repartido entre Cangelosi-Filipetti y Correa. Hispano recuperó algo de gol poniéndole la bola abajo a Everton Gómez Da Silva Olivera y cerrando el juego con mucha fortuna en manos de Peralta que clavó un triple casi desde la mitad de la cancha sobre la chicharra.

En el segundo cuarto Thomas Cooper (2 triples, 2 dobles) llevó el estandarte turco adelante y nuevamente otro repartido goleo donde aparecieron cinco jugadores en la canasta hicieron estirar la diferencia a un primer tiempo de 37-23.

Hispano acortó la diferencia tras el reinicio mostrando su mejor versión en el juego. Tres triples seguidos y un buen momento de Mariani en la cancha achicaron los números a 9. En Argentino, quién otro que Thomas Cooper (2 dobles, 3 simples) para sostener la vigencia en el goleo.

Pero en el último cuarto Argentino fue contundente. De movida empezaron a llover los triples (4 en total). Pero fue Mauro Araujo quien le clarificó mucho el juego ofensivo, inclusive haciendo muy buena dupla con Emiliano Correa.

Después, Alderete (1 triple, 1 doble, 2 simples) aportó lo suyo y Thomas Cooper –que había clavado un triplazo- volcó una pelota sensacional que hizo saltar a la gente de las butacas para aplaudir a rabiar.

El partido terminó en goleada, con los pibes en la cancha y el americano Christopher Daniells (recién llegado de EE.UU) en el banco festejando.

Argentino juega el viernes en Misiones ante Oberá en una gira por el norte del país.

Anoche

Unión (Sf) 75 vs Ferro 84

Argentino 74 vs Hispano 55

Regatas 76 vs Obras 81

Hoy

21 Platense vs Atenas (Cba).