La historia de jugadores extranjeros que arribaron al fútbol juninense

El fútbol juninense incorporó, en los últimos años, jugadores extranjeros en las filas de los distintos clubes locales.

Matheus Teixeira y Mariana Ângelo de Araújo llegaron desde Brasil y se encuentran en Ambos Mundos y Sarmiento, respectivamente. Herman Sinisterra, por su parte, proviene de Colombia y juega en Jorge Newbery, en otro de los casos.

Democracia habló con los tres futbolistas que arribaron a la ciudad, recientemente, y se entrenan en los diferentes equipos de Junín.

Matheus Teixeira

El futbolista, de 22 años, es oriundo de Río de Janeiro (Brasil) y juega en la Primera División de Ambos Mundos. El arquero se refirió a su llegada a la ciudad y se mostró conforme con su lugar en el Tricolor.

“Estoy muy a gusto. Vine solo y me trajo un representante. Pasé primero por Academia Mascherano, después por Jorge Newbery y ahora estoy en Ambos Mundos”, manifestó.

“Es un club muy familiar. Desde que llegué siempre me abrazaron y contuvieron como una familia. Es un equipo muy bueno para entrenar, todos son muy amigables y me gusta mucho la institución”, destacó.

El guardameta del Tricolor, que además está en la escuelita de fútbol, contó cómo ve el campeonato local y por qué tomó la decisión de venir a Argentina.

“Me gusta el torneo, tiene una buena competencia y buenos jugadores y la considero una buena liga”, mencionó.

“Fue una decisión muy complicada porque hay que cambiar de país, de cultura. Fue todo muy rápido porque mi representante habló con gente de acá y, en una semana, tuve que viajar. Fue difícil, pero dentro del fútbol pasan estas cosas”, indicó.

Por último, Teixeira dio detalles de sus inicios en el deporte en el país brasileño.

“Jugué en las inferiores de Fluminense, Vasco da Gama y Sampaio Correa. Antes, en futsal, jugaba de delantero, de los 3 años hasta los 7 aproximadamente, después fui arquero”, concluyó.

Herman Sinisterra

El jugador colombiano, de 25 años, se destaca en la máxima categoría de Jorge Newbery. El atacante se refirió a su llegada a la ciudad y confirmó que, además de entrenar, estudia una carrera.

“Llegué a Junín por intermedio de dos personas, la primera fue Manuel Gómez y la otra Daniel Ferrari. Juego en Newbery, estoy muy bien y hace cuatro meses que llegué”, expresó.

“Aparte del fútbol, me dedico a estudiar ciencias del deporte. Estoy en el segundo semestre de la carrera”, aseguró.

Sinisterra, quien pasó por otros dos clubes del fútbol argentino, contó cómo se sintió en los partidos del ámbito local (Torneo Apertura).

“Antes de llegar a este club, estuve en Argentino de Rosario y también entrené un par de días en Instituto de Córdoba”, declaró.

“Me gusta este fútbol, me sentí muy bien acá. El equipo que me tocó me dio mucha confianza”, sostuvo.

Mariana Ângelo de Araújo

La futbolista, que integra el plantel femenino del Verde, proviene desde Sao Pablo y reveló cómo llegó a la entidad juninense.

“Llegué a Junín a través de un chico que conocí en medio del fútbol. Juego de delantera y estoy entrenando en Sarmiento. Mi trabajo es jugar a la pelota”, manifestó.

“Me siento muy bien jugando acá, la estructura del equipo aquí es muy buena. Además, pasé por Nacional, Pinda futsal y Portugusa”, concluyó.