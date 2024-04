Argentino y un juego clave en Formosa

Argentino tiene esta noche otra final en el norte del país. Desde las 21 visita a La Unión de Formosa, con la imperiosa necesidad de ganar.

Es un duelo clave por la permanencia donde no puede dejar nada librado al azar y borrar rápidamente la maña noche correntina de 48 horas atrás.

Dirigen los santafesinos Juan José María Fernández-Fabio Alaniz y el capitalino Diego Rougier.

Ayer

Obras 80 vs Independiente (O) 62

Regatas (C) 75 vs Zárate Basket 67

Hoy

20 Riachuelo (Lr) vs Boca

21 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

21 La Unión Fsa. vs Argentino (J)

Lunes 8

22 San Martín (C) vs Zárate Basket

22 Gimnasia (Cr) vs Independiente (O)

Martes 9

21 Unión (Sf) vs Platense

22 Instituto vs Boca

Miércoles 10

21 La Unión Fsa. vs Zárate Basket

Jueves 11

21 Peñarol (Mdp) vs Oberá

22 Comunicaciones vs Platense

Viernes 12

20 San Lorenzo vs San Martín (C)

21 Independiente (O) vs Instituto.

Argentino en abril

05/04 San Martín 76 vs Argentino 56

07/04 La Unión vs Argentino

13/04 Argentino vs Oberá

26/04 Argentino vs Quimsa

28/04 Argentino vs San Lorenzo