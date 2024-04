Argentino dejó un valioso punto en el camino

Argentino no pudo contra Oberá y dejó otro punto de oro en el camino, en un partido que pudo ser ganable y no lo fue. Terminó 73-78.

Juan Ignacio Laterza, ex jugador de Argentino, triplero, conocedor de la cancha y la mar en coche, le hizo lo que quiso a una timorata defensa que no lo pudo parar en toda la noche.

No fue de los mejores arranques de Argentino. Tuvo que ajustar permanentemente la defensa hasta encontrarle la vuelta recién sobre el cierre del primer cuarto. Perdió 15-20 y la sacó barata por lo que fueron los primeros diez minutos en sí.

Oberá se escapó con una gran tarea de Laterza (2 triples) y el Turco lo acomodó en el final con la aparición de Granberry y Payton.

En el segundo tramo Oberá estuvo tres minutos sin convertir. Argentino se puso en partido en un abrir y cerrar de ojos. Y hasta lo pasó a ganar con un triple de Agustín Facello (25-24), el mismo Facello que remedió un cierre malo, transformándolo en bueno, con otro triplazo sobre la chicharra.

Argentino goleó con Poole y Granberry, amén de aprovechar los gruesos errores misioneros en la ofensiva donde no dio pie con bola. El primer tiempo fue 35-30.

El tercer cuarto fue un calco del primero. Argentino cedió terreno de entrada y comenzó a correr de atrás. En un partido que se presentó complicado, cada pelota valió oro y el

Turco perdió demasiadas dándole siempre la oportunidad a la visita de dispararse en el marcador.

Este tramo terminó 53-56, una vez más sacándola barata el Azul.

En los diez minutos finales Argentino vio que podía, pero se equivocó una y mil veces en ataque.

En defensa tampoco pudo parar a Laterza que metió todo e hizo jugar a los pivot hasta el hartazgo.

En síntesis, fue un mal trago para Argentino que sigue complicado en el fondo de la tabla y continúa sin levantar cabeza.

En Oberá festejan los “fondos buitres” que le vendieron un “buzón” a los dirigentes con el plantel y maquillan con el resultado esta presentación del tipo “atiespasmódica”.

Ayer

Olímpico (Lb) 67 vs Regatas (C) 73

Argentino (J) 73 vs Oberá 78

Hoy

20 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

Lunes 15

21 Instituto vs Ferro

22 Independiente (O) vs Regatas (C)

Martes 16

21 Obras vs Unión (Sf)

Miércoles 17

21 Riachuelo (Lr) vs Ferro

Jueves 18

20 San Lorenzo vs Unión (Sf)

21 Riachuelo (Lr) vs Ferro

Viernes 19

21 Peñarol (Mdp) vs Platense

Sábado 20

11.30 Boca vs Unión (Sf)

21 Quimsa vs Ferro

22 Olímpico (Lb) vs La Unión Fsa.

Domingo 21

20 Oberá vs San Martín (C)

21 Regatas (C) vs Instituto.