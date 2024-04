Argentino no pudo defender el perímetro y La Unión de Formosa se quedó con todo

El carma de la defensa del perímetro volvió a hacer sucumbir a argentino en la ruta. Esta vez el verdugo fue La Unión que le ganó 85-73.

No fue bueno el inicio para Argentino. Recibió la friolera suma de 6 triples en diez minutos. Aun así se rehízo en el cuarto merced a la efectividad que logró Richard Granberry (3 dobles, 4 simples) y los aportes de Many Payton-Jonatan Slider. Fue 27-26.

Lógicamente no iban a mantener el nivel de juego del cuarto anterior. Bajó la intensidad, pero conservó el local la media de 20 goles y por eso se fue ganador al descanso largo 47-41.

Esto sumado a que Argentino tuvo una doble oportunidad de achicar en el cierre, pero hizo un enchastre. Quedó 6 abajo, de 2 que marcaba el estándar por cómo se planteó el juego.

En el tercer cuarto apareció un actor conocido por todo Argentino, que iba a inclinar la balanza definitivamente a favor del formoseño. Cristian Cardo (2 triples, 1 doble) metió todo para destrabar el partido y encaminar a La Unión a la victoria.

El último cuarto estuvo de más. Argentino empujó siempre, pero estuvo lejos de poder dar vuelta la historia. La Unión no tenía que convertir y eso era imposible. Metió 16 y le alcanzó para terminar ganando sin sobresaltos.

Los norteños se quedaron con todo: los dos puntos, la diferencia y hasta la alegría de los hinchas juninenses.

Ahora Argentino vuelve a remar en dulce de leche, más allá que falta un montón para el final del campeonato.

Para rescatar de positivo para el Turco, es que Granberry y Payton están en su mejor momento (23 goles cada uno).

Ayer

Riachuelo (Lr) 82 vs Boca 77

Quimsa 75 vs Peñarol (Mdp) 80

La Unión Fsa. 85 vs Argentino (J) 73

Hoy

22 San Martín (C) vs Zárate Basket

22 Gimnasia (Cr) vs Independiente (O)

Martes 9

21 Unión (Sf) vs Platense

22 Instituto vs Boca

Miércoles 10

21 La Unión Fsa. vs Zárate Basket

Jueves 11

21 Peñarol (Mdp) vs Oberá

22 Comunicaciones vs Platense

Viernes 12

20 San Lorenzo vs San Martín (C)

21 Independiente (O) vs Instituto.