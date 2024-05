A partir de julio, será obligatorio recetar los medicamentos en forma electrónica

A partir del 1° de julio regirá una nueva normativa que establece la obligatoriedad del uso de la receta electrónica en todo el país, por lo cual los medicamentos ya no se prescribirán en receta de papel. Así lo confirmó Malek Mechedze, integrante de la comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos Delegación Junín y responsable de prensa de dicha entidad, al referirse a una nueva disposición del Ministerio de Salud de la Nación.

Mechedze explicó que desde el 1° de julio se pedirá que la receta sea electrónica en las farmacias del país, incluso en las de la provincia de Buenos Aires. “Ya deja de existir la receta manuscrita. Hasta ahora estaban las dos vigentes: manuscrita y electrónica. Según nueva disposición nacional, debería pasar a ser solo electrónica, por lo cual a partir de ese día se va a exigir la receta de prescripción electrónica, digital”, afirmó el farmacéutico Mechedze.

A la pregunta sobre cómo se iba a viabilizar la receta, cómo era el procedimiento, el entrevistado explicó que el médico debá tener el mecanismo de prescripción adecuado para recetar en forma electrónica y el farmacéutico será el encargado de recibir la receta electrónica, “de salvaguardar el sistema” digamos, porque así lo dispone la ley actual tanto para el médico que prescribe como para el farmacéutico que dispensa.

“Los dos deberemos estar controlando: el médico la prescripción y nosotros la receta electrónica. Seguramente vamos a tener que mandar al afiliado varias veces para que corrija a partir del 1° de julio porque cuesta adaptar el sistema. El médico va a decir que el farmacéutico la reciba porque todavía no pasa nada y nosotros tenemos que decir que no, que rige una nueva norma. Así será hasta que, en unos meses, se adecua el sistema”, apuntó.

El farmacéutico Mechedze aclaró que la disposición era gubernamental y debía cumplirse, por lo cual había que informar a la población, a los pacientes en general, que le digan a su médico de cabecera, su médico de familia, que le prescribiera la receta de forma electrónica.

Según lo explicado, la prescripción médica para medicamentos en forma electrónica se hacía en formato PDF y el paciente venía con la receta en su celular o impresa, al igual que se hace con PAMI desde hace un tiempo. Ahora, será para todas las obras sociales, que tendrán que adecuar su sistema de prescripción.

“Esto es algo que dispuso el Gobierno, no es un capricho del farmacéutico. Sí tenemos que encargarnos de que la ley se cumpla porque si no, no nos pagan la receta”, dijo.

Importante

Desde el 1° de julio del corriente año, la receta electrónica será válida para la venta de medicamentos en farmacias y la prescripción de estudios y tratamientos médicos. Los profesionales remarcaron que no se trata de un nuevo sistema que elimina las plataformas digitales que ya funcionan en el sistema de salud, sino que busca ampliarlas y estandarizarlas. Mientras tanto, hasta el 1 de julio está garantizada la convivencia de las órdenes médicas en formato papel y digital, por lo que ambas serán válidas.

Desde el Ministerio de Salud nacional apuntan que “la nueva norma genera el marco de la obligatoriedad a través de una estrategia que es integral y evolutiva. Se trabaja con ese horizonte, integrando las plataformas ya existentes”.

Actualmente, muchos médicos y centros de salud aún no tienen posibilidad de prescripción electrónica. Quienes impulsan la receta electrónica señalan que mejora la trazabilidad del sistema de expendio de fármacos y tratamientos médicos, desde la identificación del profesional de la salud que prescribe hasta el seguimiento y control de la adherencia de los pacientes.

Un punto que ha sido mencionado desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata es que si suceden cortes de Internet, cortes de luz, fenómenos climáticos y hackeos, no había modo de hacer la dispensa del medicamento porque no se puede acceder a las plataformas digitales. “Con el actual esquema, en el que conviven los dos sistemas, no habría inconvenientes para ejecutar la dispensa en todo momento”, apuntaron.