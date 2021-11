Torin Washington y Gianfranco Sinconi ya se sumaron al plantel del Club Ciclista Juninense

Tal como se esperaba, la dirigencia y cuerpo técnico del plantel de básquetbol del Ciclista Juninense decidieron recambiar el jugador americano, dando de baja a Anthony Townes y sumando a su coterráneo Torin Washington, un ala pivot de 27 años, 2,01 de estatura y nacido en Chicago.

Además, el Verdirrojo sumó al pivot Gianfranco Sinconi, quien también entrenó en la víspera, junto a Washington bajo las órdenes del director técnico Daniel Jaule.

Ambos jugadores debutarán el viernes 19 en el "Coliseo del Boulevard", cuando el conjunto verdirrojo reciba en el estadio Raúl Germán "Chuni" Merlo la visita del conjunto de Estudiantes de Olavarría, mientras que un día más tarde espera la visita de Quilmes de Mar del Plata.

Últimos resultados y partidos para hoy

Los últimos resultados registrados por la Liga Argentina de Básquetbol, fueron los siguientes:

Deportivo Viedma 82 vs. Estudiantes de Olavarría 80; Bahía Basket 65 vs. Quilmes de Mar del Plata 75; Del Progreso 86 vs. Ciclista Juninense 100; y Villa Mitre 99 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 80.

Hoy se van a disputar estos encuentros:

A la hora 19, Pergamino vs. Zárate; a las 21, Lanús vs. Racing de Chivilcoy; y a partir de las 21.30 lo harán: San Isidro vs. Libertad; Salta Basket vs. Estudiantes de Tandil; y Tomás de Rocamora vs. Parque Sur, en tanto que mañana se enfrentarán, desde las 21.30, Ameghino vs. Deportivo Norte.

El viernes, recordemos, se medirán en nuestra ciudad Ciclista Juninense y Estudiantes de Olavarría, mientras que el sábado 20 confrontará el conjunto de nuestra ciudad dirigido por Jaule ante Quilmes de Mar del Plata.