Crecen las consultas para instalar sistemas de energía solar en viviendas de Junín

La generación de energía es una de las principales causas de contaminación a nivel mundial, ya que gran parte de ella proviene del petróleo, la quema de gas y en menor medida del carbón, la energía nuclear y las represas hidroeléctricas.

No así la energía solar y la eólica que deriva de recursos naturales inagotables, abundantes y disponibles en casi todas partes, pero lo más importante, causan poco o ningún daño al medioambiente.

En ese contexto, la provincia de Buenos Aires emitió un decreto que tiene como objetivo promover el uso de energías renovables, así como mejorar la calidad del servicio eléctrico a partir de la generación de energía domiciliaria.

La mencionada disposición premia con beneficios impositivos a los usuarios que inyecten el excedente de lo que generaron a la red eléctrica: el impuesto a los Ingresos Brutos por la inyección de los excedentes de energía renovable a la red de distribución, y el impuesto de Sellos a los contratos que suscriban los usuarios con las empresas distribuidoras.

Además, en un contexto del incremento de las tarifas de energía eléctrica en un 300 por ciento, en Junín crecieron también las consultas para instalar sistemas de energía solar fotovoltaica.

Al respecto, Mauricio Busso, de la empresa MTEC, dijo a Democracia que “la tendencia es creciente y más que nada porque es una tecnología nueva que la gente la ve, le interesa y cada vez hay más demanda”.

“Veníamos de una demanda constante y creciente, pero ahora aumentó un poco de forma exponencial en los últimos dos meses por los aumentos en las tarifas. Más que nada, la energía solar térmica, lo que es el termotanque solar, es más o menos constante. Lo que aumentó mucho son las consultas por paneles solares para bajar el consumo eléctrico”, dijo.

Por otro lado, “desde el año pasado que se puede inyectar energía a la red, ya la provincia de Buenos Aires lo permite desde que se reglamentó la ley. Algunas conexiones se hicieron antes de esta normativa, pero algunas empresas distribuidoras esperaron hasta que esté la normativa vigente”, agregó.

“Es por eso que ahora se puede instalar el sistema solar fotovoltaico y las empresas distribuidoras tienen que instalarte en un determinado tiempo. La instalación la tiene que certificar un matriculado con incumbencias y en el tema, y podés inyectar energía a la red, con dos medidores, uno común de tu casa y otro más”, destacó.

“Muchas más consultas”

Cabe destacar que existen tres sistemas de energía fotovoltaica, uno de ahorro de energía (denominado ongrid), otro para tener energía de backup mediante baterías (off-grid) y uno híbrido.

Según explicaron el sistema ongrid lo que hace es generar un ahorro directo sobre la factura de luz, ya que la vivienda, en el horario diurno, se autoabastece de la energía que generan los paneles solares y si hubiese un excedente de consumo lo toma automáticamente de la red eléctrica; mientras que si existiera un excedente de generación de los paneles solares (si estos producen más de lo que el hogar está consumiendo) el sistema lo inyecta automáticamente a la red eléctrica mediante un medidor bidireccional generando así no solamente un ahorro, sino también una ganancia por inyectar energía a la red.

Esto quiere decir que no existe una limitación de potencia en los sistemas de ahorro de energía. Entonces se puede instalar un equipo on grid con cuatro paneles de 450 Wp con un inversor monofásico de 2 kW, que cuesta alrededor de 6 mil dólares

Además, aclararon que, por supuesto que se puede hacer algo más económico, pero “teniendo en cuenta una casa con un consumo mensual de 400 kW/mes, se pueden instalar cuatro paneles 450 Wp con un inversor de 2 kW y eso podría generar un ahorro de poco más del 50% promedio anual en la factura de luz”.

La energía solar tiene la cuestión de la intermitencia, es decir, cuando más energía se capta es cuando hay mayor radiación solar solo en horarios diurnos que, normalmente es cuando los usuarios no están en sus hogares. “Esto significa que en horario nocturno la persona va a pagar 100% de lo que consume”, explicaron.

En este sentido Santiago Castellani, de la empresa Generar, explicó a este diario que hay “mucha más cantidad de consultas en estos últimos meses y yo creo que se debe a la quita del subsidio en lo que es energía eléctrica, es como que la gente está más motivada a invertir en lo que es energía eléctrica debido a que están subiendo los costos de energía.

Antes, “un equipo on grid, si hacías una proyección costo-beneficio no era muy rentable que digamos para lo que es un domicilio, porque el costo de la inversión era bastante grande y la amortización era en 10 o 15 años y en ese momento no se podía vender energía EDEN”, informó.

“Recién ahora están poniendo medidores bidireccionales, que te controla el consumo que tenés desde la red y si vos querés mandar el consumo a la red también lo pueden hacer estos nuevos medidores que antiguamente no estaban. Eso es lo que es el sistema on grid”, dijo.

Lo que conviene hoy en día, si se hace una proyección costo-beneficio, “es hacer un sistema híbrido que sería alimentar la casa con energía solar y como último recurso tomar energía de la red, o sea me independizo de la red, pero lo tengo de backup en baterías. Eso sería un equipo híbrido, una mezcla de on grid y off grid”, señaló.

“En ese caso hoy es más rentable, porque antiguamente ese equipo híbrido que vos ponías para un domicilio, lo terminabas amortizando en 10 años. Y en 10 años ya tenías que cambiar las baterías, porque esa es la vida útil de una batería de plomo, ácido o de gel, y no hablamos de la de litio porque tienen otro costo, que son los que se está manejando últimamente”, manifestó.

“Pero tener una batería de gel ciclo profundo, significaba un 40 o 45% de lo que es el costo del equipo que sirve para almacenar la energía que captamos durante el día y tener energía de noche. Y después de 10 años tenía que volver a cambiar las baterías, entonces lo que yo tenía de rentabilidad era el 60%”, destacó.

Ahora, “el costo de la energía es el doble, entonces la amortización la haces en 5 años y te quedan 5 años de vida útil de baterías y equipo. Entonces la gente yo creo que debido a eso está más motivada a invertir, porque ya tenés 5 años de beneficio o ganancia, que no tenés que cambiar nada”, afirmó Castellani.

“O sea, hoy pagás durante 5 años el equipo, comparándolo con el costo de la energía. Y después te quedan 5 años que no tocás nada y tenés energía gratis, por decirlo de alguna manera, hasta que tengas que reemplazar las baterías”, confirmó.

En relación a los equipos off grid, el especialista dijo que “se está usando en los lugares que no llega energía eléctrica, que es el campo, a donde no llegan las prestadoras de energía”.

“Lo que puedo decir es que el on grid hoy no sé si es rentable, por la cantidad de paneles que tenés que colocar como para alimentar tu casa y vender el excedente a EDEN. Lo que sí conviene es generar la energía que se necesita para el hogar con un sistema híbrido, y en el caso de que me llegue a faltar por alguna cuestión, puedo tomarla de la red”, remarcó.

La energía solar ya hace más de 20 años que está instalada en el país, pero “es desconocida por el usuario común, y debido a estos aumentos de precios en la energía, se preocupan más por saber, a ver cómo funciona y demás, y por ahí un vecino puso algo chiquito como a modo de grupo electrógeno, entonces se interesan un poco más y consultan”, indicó.

“De 10 consultas tenés un 20% que realiza la compra, por ejemplo. Pero siempre asesorando el precio, y hablando también de costos, porque no solamente es vender un equipo, es llegar y explicarle cómo funciona, a grandes rasgos, no técnicamente, y lo que necesita en realidad”, subrayó.

“Ha pasado que por ahí están mal asesorados porque hay gente que solamente le conviene vender el equipo y después no funciona y eso es una publicidad totalmente negativa para lo solar, no solamente para ese proveedor o vendedor, sino para lo solar en definitivo porque comprás un equipo y no funciona para alimentar tu casa”, concluyó.

Tres módulos de generación

El módulo off grid genera energía eléctrica a través de paneles solares (o aerogeneradores). En el caso de utilizar exclusivamente paneles solares, se debe generar durante las horas de sol toda la energía necesaria para abastecer los consumos durante el resto del día también, por lo cual se necesita almacenar energía en un banco de baterías. La aplicación principal se da en espacios rurales, donde no exista el suministro eléctrico de una empresa distribuidora.

El on grid es un sistema que requiere de la red eléctrica para funcionar, pero me permite generar un ahorro de energía mediante la utilización de paneles solares, ya que en este caso no se utilizan baterías. Hay que tener en cuenta que ante un corte de energía eléctrica, el inversor también deja de funcionar. Es ideal para aplicaciones en las que se tiene acceso a la red eléctrica, pero se quiere comenzar a ahorrar energía mediante la utilización de paneles solares.

El módulo híbrido es un inversor on grid, pero con la ventaja de que permite también incorporar al sistema un banco de baterías, por lo que cumple también la función off grid.

Puede controlar el flujo de energía de manera inteligente. Ante un corte de energía de la red, el inversor continúa abasteciendo las cargas críticas con la energía almacenada en baterías.