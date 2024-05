Con partidos en Primera División y Formativas, continúa la cuarta fecha del Torneo Apertura

Continúa la cuarta fecha del Torneo Apertura “Marcelo Marisi – Jorge Acevedo” de la Liga Deportiva del Oeste. La jornada tendrá los duelos de Primera División y las categorías inferiores impares.

La acción va a comenzar con los partidos de las Formativas, que arrancará a la mañana y se extenderá hasta la tarde.

Luego, la cuarta fecha llegará a su fin con los siete partidos de la máxima divisional, que comenzarán a las 15.30, en simultáneo.

En esta jornada, la acción estará repartida en las instalaciones de Rivadavia (J); BAP; River; Independiente; Ambos Mundos; Villa Belgrano; y Origone.

Por otro lado, la actividad en el Apertura de la Liga del Oeste arrancó ayer, con los enfrentamientos de las divisiones inferiores pares y el Senior. En esta fecha, Academia Mascherano queda libre.

La programación para hoy es la siguiente:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría

10.30 Rivadavia J Rivadavia J – Sarmiento Pre décima

10.30 BAP BAP – Newbery Pre décima

10.30 River La Favela – River Pre décima

10.30 Independiente Independiente – Rivadavia L Pre décima

10.30 A. Mundos A. Mundos – Baigorrita Pre décima

10.30 Villa Villa – Moreno Pre décima

11.30 Origone Origone – Defensa Pre décima

11.30 Independiente Independiente – Rivadavia L Novena

11.30 Villa Villa – Moreno Novena

11.30 A. Mundos A. Mundos – Baigorrita Novena

11.30 Rivadavia J Rivadavia J – Sarmiento Novena

11.30 BAP BAP – Newbery Novena

11.30 River La Favela – River Novena

12.30 Origone Origone – Defensa Novena

12.30 Rivadavia J Rivadavia J – Sarmiento Séptima

12.30 Independiente Independiente – Rivadavia L Séptima

12.30 Villa Villa – Moreno Séptima

12.30 River La Favela – River Séptima

12.30 A. Mundos A. Mundos – Baigorrita Séptima

12.30 BAP BAP – Newbery Séptima

13.45 Rivadavia J Rivadavia J – Sarmiento Quinta

13.45 River La Favela – River Quinta

13.45 Origone Origone – Defensa Quinta

13.45 BAP BAP – Newbery Quinta

13.45 Independiente Independiente – Rivadavia L Quinta

13.45 A. Mundos A. Mundos – Baigorrita Quinta

13.45 Villa Villa – Moreno Quinta

15.30 Origone Origone – Defensa Primera

15.30 Rivadavia J Rivadavia J – Sarmiento Primera

15.30 BAP BAP – Newbery Primera

15.30 River La Favela – River Primera

15.30 Independiente Independiente – Rivadavia L Primera

15.30 Villa Villa – Moreno Primera

15.30 A. Mundos A. Mundos – Baigorrita Primera.

Sigue la actividad en el fútbol femenino

La cuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol femenino de la Liga Deportiva del Oeste continúa hoy, con los duelos de Primera División y Sub-15.

La jornada deportiva tendrá lugar en Ciudad Deportiva, donde, desde las 9, se va a producir el único partido de la categoría formativa, cuando Sarmiento reciba a Jorge Newbery.

Luego, a las 10, va a comenzar la acción en la máxima divisional. En el primer turno, Origone enfrenta a BAP. Posteriormente, dos horas después, Ambos Mundos se mide ante Villa Belgrano; y la jornada va a terminar a las 14, con el cotejo entre Newbery e Independiente.

No obstante, la jornada en Primera comenzó ayer, con el empate entre Mariano Moreno y River. El encuentro se disputó en las instalaciones del Bataraz.

La programación para hoy es la siguiente:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría

09.00 C. Deportiva Sarmiento-Newbery Sub-15

10.00 C. Deportiva Origone-BAP Primera

12.00 C. Deportiva A. Mundos-Villa Primera

14.00 C. Deportiva Newbery-Indep Primera.