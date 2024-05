Reiki, registros akáshicos y terapias holísticas: crecen en Junín los centros de terapias alternativas

Si hace quince años la palabra reiki era exótica, hoy casi todos han escuchado hablar de ella. Las constelaciones familiares y la lectura de registros akáshicos también son conocidas. La medicina alternativa viene ganando terreno a nivel global desde hace tres décadas y Junín no es la excepción.

¿Cómo y cuándo el juninense incorporó en su cotidiano estas formas de sanar y entender la vida?

El juninense Lautaro Ferrari, con más de 40 certificaciones en el mundo holístico, tiene su centro de terapias llamado Yakun. Entre las más destacadas se encuentran las del plano mental. Por ejemplo, “las barras de access terapia sirven para aliviar la ansiedad y el estrés. La persona se acuesta en la camilla y se hace un toque gentil en la cabeza con 32 puntos claves que estimulan y relajan el sistema nervioso”, explicó a este diario. También se encuentran las flores de Bach que “son para el plano emocional”.

Para el plano físico Ferrari es profesor certificado desde la Kri internacional. Además, tiene conocimientos sobre ayurveda por la fundación Prema y estudió en la embajada de Taiwán para ceremonial del té, sumado a su fuerte la meditación zen.

Otra dinámica para el cuerpo son los procesos que Lautaro aprendió con David Kubes personalmente, terapeuta mundialmente reconocido de access consciousness. Sumado a eso, Ferrari hace reiki y otras terapias que incluyen la mejora en un concepto de salud integral.

También se realizan en Yakun diferentes terapias como las limpiezas energéticas o de negocios. Además, “realizo eventos mensuales que suman a más de 15 juninenses por encuentro como lo son té y tarot, gin y tarot y otros encuentros filosóficos que se explican en ámbitos académicos como el Instituto del Profesorado de Letras”, indicó.

“Me encanta ver los resultados, pero no soy resultadista. Encuentro bello el acto de acompañar y que haya menos sufrimiento en lo local y por consecuencia en el mundo”, expresó el terapeuta.

“Que alguien pueda volver a descansar después de mucho tiempo que no lo hace, y que alguien pueda liberarse de una relación que lo atormenta y dar herramientas para que otros sean líderes en su vida, me posiciona, me nutre como persona y como terapeuta”, indicó.

“Tengo muchísimos testimonios de bienestar, pero los más lindos son los que me felicitan, agradecen personalmente y capaz no está Instagram o las redes sociales de por medio”, concluyó.

Centro Sanación del Alma

Karen Chierichetti y Liliana Romero, que trabajan en conjunto, son terapeutas holísticas, reikistas, biodescodificadoras, facilitadoras y coaches.

Tienen un centro holístico en calle 25 de Mayo 6 llamado Centro Sanación del Alma, y “gracias al amor, calidez y confianza de nuestros pacientes podemos continuar día a día, recibiendo más y más personas a nuestro centro”, dijo Chierichetti a este diario.

“Nosotras lo hacemos con muchísimo amor a estas terapias, a las cuales las llamamos caricia para el alma. Nuestro trabajo consiste en identificar las situaciones ya sean físicas o emocionales por el cual esté pasando el consultante y a través de diferentes técnicas holísticas buscamos sanar y liberar a la persona de cualquier patrón o bloqueo limitante por el cual esté atravesando ya sea inconvenientes de vínculos familiares, pareja, abundancia, obesidad, ansiedad, estrés, etc. para que esa persona pueda tener una mejor calidad de vida muchísimo más estable y disfrutando del presente”, explicó.

“Nos dedicamos exclusivamente a cada persona que decida sanar y decida dejar de repetir situaciones una y otra vez. Todos los meses nos encargamos de realizar constelaciones familiares, que son una herramienta terapéutica que se centra en observar cómo se relaciona y se comporta el sistema familiar alrededor de un conflicto. Y esto permite solucionarlo para que deje de repetirse”, señaló.

Además, “nos centramos mucho en trabajar con reiki, que es una hermosa terapia para reducción del estrés y la ansiedad. Practicar reiki puede ayudar a equilibrar las emociones, proporcionando un sentido de paz y bienestar. Muchas personas que reciben sesiones de reiki reportan una mejora en la calidad de su sueño. También, puede ayudar a despejar la mente, aumentando la concentración y la claridad mental”.

“Hoy gracias a cada una de las personas que confiaron en nosotras tenemos más de 300 pacientes”, subrayó.

Momentum de Luz

Ezequiel Paolin es un terapeuta holístico, que desde el 2014 se viene formando en las ciudades de La Plata y Buenos Aires, donde se inició en la Alianza Argentina de Reiki y se fue formando en diferentes disciplinas como máster en reiki, usui japonés, registros akashicos, péndulo egipcio, radiestesia, aromaterapia, cuencos y campanas tibetanas.

“El último año me formé como coach ontológico en la Escuela de Pensamiento Neurolingüístico y Coaching de la Argentina, la que me dio un gran complemento en las terapias energéticas ya que el coaching se basa en el plano mental, emocional y lingüístico”, explicó a Democracia.

“Todas estas terapias holísticas son complementarias a los tratamientos tradicionales, creando una excelente sinergia con la psicología y los tratamientos médicos, generando un mayor avance y efectividad en el uso de los medicamentos, hasta se logra llegar a dejar los fármacos que suelen ser utilizados para tratar la ansiedad, el insomnio o dolores crónicos”, indicó.

“Tengo experiencia en acompañar a personas en procesos de enfermedades oncológicas, crónicas, siendo las más comunes los desequilibrios emocionales, ansiedad, ataques de pánico, confusión mental, pérdida de foco, despropósito, y duelos, entre otras”, expresó.

“En todos los casos hay una rápida mejoría y claridad del proceso que se está viviendo. Siempre les enseño a cómo autoequilibrarse, brindándoles herramientas prácticas y poderosas que te ayudan a mejorar. No todos pueden realizar este tipo de terapias. Tiene que haber una cierta salud mental, ser plenos de todas las facultades y tener plena capacidad de discernimiento”, informó.

“Hoy en día existe mucha evidencia de la efectividad que generan estas terapias”, agregó. Y continuó: “Yo en particular, cuando me piden un turno, realizo un par de preguntas para saber si puedo o no atenderlos. Acá no hay magia, es aprender a cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo y reconectar con nuestra alma”.