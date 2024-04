Argentino recibe a San Lorenzo de Almagro

Después del mal trago ante Quimsa, Argentino intentará esta noche volver a sumar de a dos en la Liga Nacional de Básquetbol. A las 20.30 recibe a San Lorenzo de Almagro, en cotejo que será dirigido por el platense Fabricio Vito, el cordobés Alejandro Zanabone y el entrerriano Gonzalo Delsart.

Hoy

21 Zárate Basket vs Quimsa

21.30 La Unión Fsa. vs Independiente (O)

21.30 Comunicaciones vs Olímpico (Lb)

Lunes 29

20 Boca vs Peñarol (Mdp)

Martes 30

22 Oberá vs Olímpico (Lb)

22.10 Gimnasia (Cr) vs Regatas (C)

Miércoles 1/5

Obras vs Peñarol (Mdp)

Jueves 2

Platense vs Riachuelo (Lr)

Boca vs Regatas (C)

Viernes 3

La Unión Fsa. vs Comunicaciones

Sábado 4

Platense vs Regatas (C)

Instituto vs San Martín (C)

Gimnasia (Cr) vs Riachuelo (Lr)

Domingo 5

San Lorenzo vs Boca

Oberá vs Comunicaciones

Ferro vs Obras.

Argentino

Abril

05/04 San Martín 76 vs Argentino 56

07/04 La Unión 85 vs Argentino 73

13/04 Argentino 73 vs Oberá 78

26/04 Argentino vs Quimsa

Mayo

06/05 Zárate Basket vs Argentino

08/05 Boca Jrs. vs Argentino

10/05 Peñarol vs Argentino

18/05 Argentino vs Comunicaciones