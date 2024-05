Argentino visita hoy a Zárate Basket

Argentino comienza la última gira de la temporada. A las 21 enfrentará a Zárate Basket, equipo que ya logró el objetivo de salvar la categoría y aspira a meterse en los play off.

Un partido complicado para el Turco que buscará como visitante extender la racha de victorias ante un duro rival.

Drigirán los santafesinos Juan José María Fernández-Fabio Alaniz, en compañía del capitalino Roberto Smith.

Ayer

San Lorenzo 74 vs Boca 79

Oberá 80 vs Comunicaciones 77

Hoy

Zárate Basket vs Argentino (J)

Olímpico (Lb) vs San Martín (C)

Independiente (O) vs Unión (Sf)

Miércoles 8

Platense vs Gimnasia (Cr)

Obras vs Quimsa

Instituto vs Unión (Sf)

Boca vs Argentino (J)

Viernes 10

Zárate Basket vs Gimnasia (Cr)

Riachuelo (Lr) vs Unión (Sf)

Platense vs Quimsa

Peñarol (Mdp) vs Argentino (J).

Argentino en Mayo

06/05 Zárate Basket vs Argentino

08/05 Boca Jrs. vs Argentino

10/05 Peñarol vs Argentino

18/05 Argentino vs Comunicaciones