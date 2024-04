Argentino derrotó a San Lorenzo, en un partidazo

Argentino consiguió un triunfo vital en la pelea de abajo y volvió a abandonar el último lugar. En un partido que tuvo de todo, se impuso 88-81 a San Lorenzo de Almagro por la Liga Nacional de Básquetbol. Jugó muy bien de entrada, el Cuervo se le vino al humo, lo salvó la calidad de Poole y se lo llevó por el corazón de todos.

Fue un primer cuarto parejo. Argentino no defendió bien, pero mantuvo la eficacia ofensiva. Por eso ganó 22-21. La diferencia era un poco mayor, pero en un mal cierre la defensa Turca se abrió y Conrradi pasó como pancho por su casa para achicar los números.

Relativamente mejor fue la defensa Azul en el segundo cuarto. Paralelamente sostuvo los números por encima de los 20 goles –ideal- y se fue al descanso largo ganando 44-39.

Los triples –que llegaron en caravana- ayudaron a edificar una distancia numérica. Dos de Payton, dos de Slider y uno de Centeno fueron muchos para un desorientado perímetro oponente.

El tercer cuarto fue vital para poder ingresar a los diez minutos finales con una diferencia numérica. Argentino sostuvo la media de veinte goles porque Richard Granberry (6 dobles, 2 simples) fue imparable y Jonatan Slider le dio una mano para cerrar arriba 64-54.

En el final, San Lorenzo achicó a cifras alarmantes empujado por tres triples seguidos de Dupuy, más otros de Pérez y Marín.

Sin embargo, estaba en la cancha Michael D'Souza Poole (1 triple, 3 dobles, 2 simples) -que le va tomando la mano a la Liga- y metió puntos clave. Además, el gran capitán Juan Cangelosi apareció en el momento justo del partido (no había convertido en toda la noche) con un triple y dos simples que empujaron el resultado para que el Turco terminara ganando sin sobresaltos.

Mañana llega Riachuelo de La Rioja, en otra final para el quinteto del barrio de las Morochas.

Un arbitraje sin fisuras de Fabricio Vito, Alejandro Zanabone y Gonzalo Delsart.

Anoche

Zárate Basket 71 vs Quimsa 88

La Unión Fsa. 94 vs Independiente (O) 79

Comunicaciones 74 vs Olímpico (Lb) 110

Hoy

20 Boca vs Peñarol (Mdp)

Martes 30

21.30 Argentino (J) vs Riachuelo (Lr)

22 Oberá vs Olímpico (Lb)

22.10 Gimnasia (Cr) vs Regatas (C)

Miércoles 1/5

Obras vs Peñarol (Mdp)

Jueves 2

Platense vs Riachuelo (Lr)

Boca vs Regatas (C)

Viernes 3

La Unión Fsa. vs Comunicaciones

Sábado 4

Platense vs Regatas (C)

Instituto vs San Martín (C)

Gimnasia (Cr) vs Riachuelo (Lr)

Domingo 5

San Lorenzo vs Boca

Oberá vs Comunicaciones

Ferro vs Obras.

Argentino

Abril

05/04 San Martín 76 vs Argentino 56

07/04 La Unión 85 vs Argentino 73

13/04 Argentino 73 vs Oberá 78

26/04 Argentino 72 vs Quimsa 74

28/04 Argentino 88 vs San Lorenzo 81

30/04 Argentino vs Riachuelo

Mayo

06/05 Zárate Basket vs Argentino

08/05 Boca Jrs. vs Argentino

10/05 Peñarol vs Argentino

18/05 Argentino vs Comunicaciones

Básquet local

Hoy, doble jornada

Arranca la semana con una doble jornada de primera división. San Martín recibe a 9 de Julio (Biset-Spighi) y Cavul a Los Indios (Anselmo-Zapata), desde las 21.15, con los preliminares correspondientes de U17.