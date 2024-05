Plan 149 viviendas: 20 de los dúplex ya están terminados y listos para el sorteo

Veinte ya terminadas, otras tantas en un avance del 70 por ciento y el resto en un 50 por ciento hechas. Este es el resumen del estado de construcción en que se encuentran las 149 viviendas del Procrear II, ubicadas entre las calles San José Obrero, Chacabuco, Capitán Vargas e intendente Borchex.

Recordemos que la obra dio inicio en el 2021 por impulso del entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, pero desde diciembre último está paralizada. La empresa a cargo, Pirámide, está esperando el cobro de algunos certificados de obra. En el lugar estuvieron trabajando 130 personas que hoy no están continuando las construcciones.

Al respecto, en diálogo con Democracia, Eduardo Diotti, secretario general de la Seccional Junín de UOCRA, manifestó que hay 20 dúplex ya terminados, algunos otros en un 70 por ciento de avance y al resto le falta un 50 por ciento para terminar.

“Es una lástima que estén ahí, algunas ya listas, otras avanzadas, y que no se continúe la obra. La gente las precisa, pero no las entregan ni las sortean, nada”, dijo el dirigente. “Faltan sortear y entregar las 20 que están terminadas -opinó Diotti-, y hay unas tantas a las que les falta poco para terminarse. Estaban trabajando 130 personas en esa obra, pero desde diciembre ya no quedó nadie”.

El dirigente de UOCRA, al ser consultado sobre la empresa que está a cargo de la construcción, dijo que estaban esperando el cobro de unos certificados de obra y algún arreglo para que puedan terminar las casas.

“No hay nadie que diga que las terminen y la empresa está como cuando se fue. Le deben algunos certificados y, hasta que no cobre, no quiere arrancar. Esas viviendas se hicieron por gestión nacional, a través del Banco Hipotecario”, apuntó.

Cabe mencionar que a mediados de julio del 2023 comenzó la inscripción para acceder a las 149 viviendas que se estaban construyendo, por iniciativa del Estado nacional a través del Procrear, en Junín. Se trata de casas tipo dúplex de 69 metros cuadrados y dos dormitorios. En su oportunidad se anunció que la financiación era a tasa cero y en pesos. La actualización de las cuotas se realizaba mediante el coeficiente Casa Propia, que tiene en cuenta el menor indicador entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), con un aforo del 0,9%, y el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), con plazos de hasta 30 años.

Los requisitos que debían cumplir los inscriptos en aquella oportunidad eran:

-No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

-No contar con inmuebles a nombre del titular/cotitular.

-Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

-Tener entre 18 y 64 años.

-Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

-Contar con ingresos formales netos del grupo familiar entre 1 y 10 SMVM (cada tipología tendrá definido un precio y, por lo tanto, un ingreso mínimo a partir del cual se puede acceder a esa tipología).

-Tener domicilio en alguna de las zonas habilitadas por código postal para acceder al Desarrollo Urbanístico.

-Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

-No contar con antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

-Se podía sumar solo un cotitular, acreditando vínculos: unión civil, unión de hecho o unión convivencial.