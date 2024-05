Petrecca disertó en la Feria del Libro sobre el rol de los Municipios en la educación

En el marco de la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires e invitado por Ticmas, el intendente de Junín Pablo Petrecca disertó sobre la política educativa en los municipios.

"En este tema, tenemos que partir de la premisa de que si un chico no aprende a leer o escribir le estamos hipotecando su futuro. Es inadmisible que en un país como el nuestro esté pasando: que la mitad de los estudiantes de tercer grado no pueda comprender un texto, por eso, discutir esto es el primer paso para generar un cambio". También aseguró que es necesario "actualizar la currícula e introducir asignaturas pensando en las demandas del futuro, como robótica, programación, educación financiera, educación emocional. También hay que darle a los maestros las herramientas que necesitan e involucrar más a las familias. La educación debe ser considerada un servicio esencial, más en un contexto tan difícil y complejo como el que estamos atravesando".



Sobre las políticas que lleva adelante su gestión, en pos de la educación, el intendente Petrecca mencionó que "en la provincia de Buenos Aires no somos los Municipios quienes tenemos la responsabilidad primaria del servicio educativo, ya que las escuelas son provinciales pero sí soy un convencido de que las políticas públicas municipales transforman la realidad de las personas y en materia educativa mucho más".



"Por eso desde el día uno de nuestra gestión, allá por 2015, nos comprometimos con la educación, y desde allí, cada acción que realizamos desde el Municipio lo hacemos con ese objetivo y trabajando junto a la comunidad, buscando que la educación esté en la agenda pero también en el corazón de todos los juninenses y trabajar desde las políticas públicas municipales en la transformación para mejorarla", destacó.



En este marco, Petrecca se refirió a los servicios educativos y políticas que se implementan desde el Municipio de Junín. "Comenzamos con lo que es la educación maternal, mediante 8 jardines que hoy reciben a alrededor de 500 niños de 45 días a 2 años que reciben un servicio no sólo pedagógico, sino también integral, por el trabajo de profesionales de distintas ramas y un servicio nutricional con un seguimiento de cada chico. Hoy el nivel de los jardines maternales del Municipio tiene un gran reconocimiento por parte de la comunidad".



Respecto del acompañamiento en el proceso educativo de los juninenses, en los niveles primario y secundario, el Jefe Comunal detalló que "ese acompañamiento se da con diferentes programas, como el de apoyo escolar, junto a las sociedades de fomento de cada barrio. También con las Casitas del Saber, donde junto a la UNNOBA, generamos espacios de ludotecas y talleres, en barrios y localidades del Partido, donde niños de 8 años a adolescentes, mediantes diferentes actividades, desarrollan sus conocimientos en matemáticas y lengua".



"Otra política de acompañamiento educativo es el de Orientación Vocacional Ocupacional, destinado a los jóvenes del último año de la secundaria, donde también junto a un gran equipo de profesionales y mediantes talleres, entrevistas y pasantías, les brindamos herramientas para que puedan definir qué es lo que quieren hacer cuando terminan la secundaria, ya sea, que estudio u oficio seguir, en definitiva, haga lo que le gusta hacer y tenga la oportunidad de hacerlo en Junín. Este año están participando alrededor de 150 jóvenes y en lo que va de la gestión, han participado alrededor de 2000", dijo.



Pablo Petrecca también mencionó las diferentes charlas que desde el Municipio se ofrecen a las escuelas, donde profesionales del Municipio ofrecen abordar temáticas muy actuales, como las adicciones, la salud, la violencia, entre otras y aseguró que "En definitiva, con decisión, inversión y compromiso, todos los días trabajamos para que Junín siga siendo reconocido por su nivel educativo y cultural, porque para nosotros la educación es lo más importante y debemos trabajar todos juntos, dejando de lado todas las diferencias", afirmó.



En otro orden, el intendente Petrecca aseguró en su disertación que "hoy hace falta incorporar más tecnología a la educación, hoy tenemos escuelas del Siglo XIX, docentes del Siglo XX y desafíos del Siglo XXI, por eso es importante este camino. En ese marco, es que estamos apostando fuertemente desde el Municipio con diferentes acciones en este sentido, dotando desde la empresa mayoritariamente estatal que es ACERCA, dotamos de conectividad a todas las escuelas a través de fibra óptica".



"También avanzamos con el desarrollo e impulsamos los Nodos Tecnológicos, ofrecemos a los estudiantes y todos los vecinos, talleres y cursos básicos de informática y herramientas tecnológicas con el objetivo de achicar la brecha digital y todos tuvieran la posibilidad de acceder", remarcó.



En este sentido, Petrecca expresó que "a partir de allí, propusimos debatir con la comunidad cómo desarrollar la industria del conocimiento, porque entendíamos que teníamos una gran oportunidad. Lo hicimos mediante un Plan Estratégico Informático, donde definimos el camino a seguir. En ese marco, avanzamos primero con un Censo de Talentos, la creación de la Escuela Municipal de Robótica, donde cientos de chicos, a partir de los 6 años, mediante el uso de la tecnología, refuerzan sus conocimientos en matemáticas, informática, programación y robótica con talleres de Matific, Impresión 3D y Robótica".



"También creamos la Escuela de Innovación y Tecnología, donde ofrecemos diplomaturas en marketing digital, Product Manager, Comunity Manager y Analista Funcional, entre otros, buscando formar nuevos talentos en lo que la economía del conocimiento necesita", contó Petrecca quien agregó: "Todo esto nos ha llevado a que Junín, haya sido reconocida a nivel país como una de las cuatro ciudades con más impulso a la economía del conocimiento"





En este sentido, Petrecca adelantó que "también estamos avanzando con Ticmas para comenzar a trabajar con propuestas, también mediante el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, para la alfabetización y la compresión lectora, junto a una empresa de Junín, donde mediante actividades lúdicas, los chicos puedan mejorar en esto de la compresión lectora, una de las grandes fallas que tiene el sistema educativo actual y que quedan a la vista en el mundo laboral o universitario. Ahí es donde tenemos que intervenir los Municipios para atacar las problemáticas del sistema educativo actual".



Para finalizar, el Intendente de Junín mencionó que uno de los desafíos que tenemos por delante es "avanzar en la vinculación de la educación con el mundo del trabajo, porque es también otra falencia que tiene la educación en la provincia de Buenos Aires. En Junín lo venimos haciendo, junto a las empresas, los sindicatos y los Centros de Formación Profesional pero queremos que tenga un marco formal"



"Claramente hace falta actualizar la currícula educativa de la Provincia de Buenos Aires y para eso es importante sumar las nuevas herramientas que ofrece la tecnología. Hoy son los Municipios quienes suplimos esa falencia mediante estos aportes que mencioné, pero hace falta que la Provincia también vaya en el mismo sentido", concluyó.