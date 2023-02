Obras cerró a puro triple y lo ganó con coraje

La segunda semi de la Copa Súper 20 enfrentaba al puntero actual de la Liga, Instituto, frente al local, 20 días después de haber chocado en la misma cancha por el torneo local y haber triunfado Instituto. Pero la historia fue otra esta vez. Obras lo ganó 89-82 con una increíble racha de triples en los 3 minutos finales, que le dieron el triunfo y el pase a la final.

Instituto arrancó como para tirarle en la cara a su rival su cosecha de los últimos 3 títulos en juego de la Liga Nacional (Súper 20 2021, Liga y Supercopa), pero del 0-5 para la visita se pasó a un 15-8 que comenzó a reflejar una energía distinta en ofensiva de Obras, que corrió y llevó el partido al ritmo que buscaba todo el tiempo. Instituto perdió un ratito a Vildoza por lesión, pero no fue excusa. No pudo nunca frenar defensivamente el ritmo local.

A Obras le salió casi todo bien. Porque tuvo alta efectividad, muchas manos anotadoras, un Valussi contundente en el tiro, un ingreso de Calfani a todo vapor, una racha de Serres impactante y un Pepo Barral veloz y conocedor de los momentos de sus compañeros, de todos. Así Obras fue ampliando la ventaja, que llegó a ser de 18 en el segundo cuarto (35-17).

Pero Instituto cerró en un dígito el segundo cuarto (48-39) y en el tercero salió mucho más físico, a bajar el goleo del partido raspando. El juego se hizo más feo, pero Instituto no tenía otra opción, porque si no se comía 100 puntos. Y en 5m30s lo empató en 53. Obviamente, mejorando en defensa también atacó mejor, porque corrió cuando pudo y se pasó más el balón hasta lograr buenos tiros. Una cosa empuja a la otra. Obras, del otro lado, sufrió la inversa: no poder anotar le hizo bajar la intensidad defensiva.

Desde ahí hasta el final fue hablado, peleado, trabado, como para compensar la "liviana" primera mitad. Y en ese contexto claramente sacó ventaja Instituto, más acostumbrado a partidos calientes por cosas importantes. Metió, entre el cierre del tercer cuarto y el arranque del último, un parcial de 9-0 que le permitió recuperar el control del juego desde el 8-6 del minuto 3.

Pero le duró poco, porque Obras le metió otro 8-0 con Barral, hasta que tanto Instituto (Taya), como Obras (Barral), se quedaron sin sus principales figuras por llegar a las 4 faltas. Se trabaron entonces más todavía las ofensivas. No hubo casi tiros claros, sí muchos libres, porque rápido ambos alcanzaron la penalización.

El partido entró en modo final, y así se jugaron los últimos 5 minutos. O, al menos, 3 de los últimos 5 minutos. Porque como si de golpe hubiese empezado otro partido, Obras encontró 3 triples casi seguidos que no tuvieron nada que ver con cómo se venía dando el partido: uno de Venegas, otro de Copeland y el tercero de Solarin.

Obras sacó 9 de la galera a 2 del cierre e Instituto ya no pudo recuperarse. Una cuarta bomba de Barral le puso la frutilla del postre a un partido rarísimo en trámite y cierre. Fue 89-82 y ahora la gran final será Gimnasia-Obras. Valussi, con 15, fue el máximo anotador de un Obras que repartió muy bien su goleo.