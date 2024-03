Francisco Tenaglia y Franco Daiub dirigirán mañana Colón-San Martín

La Confederación Argentina de Básquetbol confirmó la designación de los árbitros para la segunda fecha de La Liga Federal de Clubes de Básquetbol.

El chivilcoyano Francisco Tenaglia y el juninense Franco Daiub serán los encargados de impartir justicia en el partido entre Colón y San Martín, este sábado a las 21, en la vecina ciudad de Chivilcoy.

Fixture

Primera fecha (resultados)

Colón CH 87 vs Independiente Zárate 63

Regatas SN 79 vs Los Indios 72

Somisa SN 78 vs San Martín 74

Libre: Belgrano SN

Segunda fecha 2/3

Colón CH vs San Martín

Regatas SN vs Independiente Zárate

Somisa SN vs Belgrano SN

Libre: Los Indios

Tercera fecha 7/2

Belgrano SN vs Colón CH

Independiente Zárate vs Los Indios

San Martín vs Regatas SN

Libre: Somisa SN

Cuarta fecha 12/3

Independiente Zárate vs Belgrano SN

Los Indios vs Somisa SN

Regatas SN vs Colón CH

Libre: San Martín

Quinta fecha 17/3

Colón CH vs Somisa

Los Indios vs Belgrano SN

San Martín vs Independiente Zárate

Libre: Regatas SN

Sexta fecha 22/3

Belgrano SN vs San Martín

Colón CH vs Los Indios

Somisa SN vs Regatas SN

Libre: Independiente Zárate

Sèptima fecha 27/3

Los Indios vs San Martín

Regatas SN vs Belgrano SN

Somisa vs Independiente Zárate

Libre: Colón CH.