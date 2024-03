Unión le ganó a San Martín en un cierre dudoso

Unión de Santa Fe se impuso por 70 a 69 a San Martín de Corrientes, con un cierre donde le fue sancionada una falta dudosa a Ignacio Alessio y metió los dos libres.

Anoche

Zárate Basket 68 vs Olímpico (Lb) 82

Peñarol (Mdp) 88 vs Regatas (C) 76

Unión (Sf) 70 vs San Martín (C) 69

Hoy

20 Obras vs Oberá

21 Instituto vs Riachuelo (Lr)

Martes 26

20 Ferro vs Platense

20.10 Argentino (J) vs Olímpico (Lb)

21 Comunicaciones vs San Martín (C)

Miércoles 27

21 Gimnasia (Cr) vs Oberá

22 Independiente (O) vs Riachuelo (Lr)

Jueves 28

20 Obras vs Platense

22 La Unión Fsa. vs Boca

Viernes 29

22 Zárate Basket vs Unión (Sf)

Sábado 30

11 San Martín (C) vs Quimsa

21 Gimnasia (Cr) vs Ferro

21.15 Obras vs Instituto

Domingo 31

21 Argentino (J) vs Unión (Sf)

Argentino en marzo