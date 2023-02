Juan Fernández, Sergio Tarifeño y Javier Mendoza dirigirán mañana a Argentino en su visita a Platense

Argentino comienza mañana otra gira de partidos que lo tendrá como protagonista en calidad de visitante. En su primer juego visitará a Platense, en Vicente López, rival complicado que viene haciendo una muy buena campaña.

Dirigirán este partido desde las 21 el santafesino Juan José María Fernández, el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño y el entrerriano Javier Mendoza.

Programa

Martes 14

20 Obras vs Comunicaciones

21 Platense vs Argentino (J)

22 Olímpico (Lb) vs Oberá

Miércoles 15

20 Riachuelo (Lr) vs San Martín (C)

21 Independiente (O) vs Instituto

22.10 Atenas (C) vs San Lorenzo

Jueves 16

20 Boca vs Argentino (J)

21 Peñarol (Mdp) vs Comunicaciones

22 Regatas (C) vs La Unión Fsa.

22 Quimsa vs Oberá

Viernes 17

20 Instituto vs San Lorenzo

21 Independiente (O) vs Unión (Sf)

22 Olímpico (Lb) vs Gimnasia (Cr)

Sábado 18

11.30 Obras vs Argentino (J)

Domingo 19

11.30 Quimsa vs Gimnasia (Cr)

20 Ferro vs Riachuelo (Lr)

20 Independiente (O) vs San Lorenzo

21 Oberá vs Comunicaciones

22 La Unión Fsa. vs San Martín (C)

Fixture Turco

Febrero

14/02 21 Platense vs Argentino

16/02 20 Boca Jrs. vs Argentino

18/02 20 Obras vs Argentino.