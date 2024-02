Villa Mitre ganó anoche y está segundo

La reacción de Villa Mitre de Bahía Blanca no se detiene en el campeonato de ascenso.

Anoche derrotó en tiempo suplementario a Tomás de Rocamora por 112-108 y está segundo en la tabla posicional. Habían igualado en 98.

Anoche

Villa Mitre (Bb) 112 vs Rocamora 108

Barrio Parque 61 vs Colón (Sf) 64

Hoy

21 Gimnasia (Lp) vs Lanús

21 Quilmes (Mdp) vs Racing (A)

Martes 13

21 Dep. Viedma vs Rocamora

21 Montmartre vs Salta Basket

21 Provincial (R) vs Pico Fc

21 Dep. Norte vs Sp. Suardi

Miércoles 14

21 Unión (Mdp) vs Racing (A)

21 Barrio Parque vs Echagüe

Jueves 15

20 La Unión (C) vs Pico Fc

21 Atenas (C) vs Echagüe

21 Provincial (R) vs Ameghino

22 Hispano vs Pilar

22 Independiente (Sde) vs Salta Basket

Viernes 16

21 Colón (Sf) vs Jachal (Sj)

22 Sp. Suardi vs San Isidro

Sábado 17

20 Dep. Viedma vs Pergamino Básquet

21 La Unión (C) vs Ameghino

21 Rocamora vs Pico Fc

22 Hispano vs Lanús

22 Dep. Norte vs Rivadavia (Mza)

Domingo 18

20 Gimnasia (Lp) vs Quilmes (Mdp)

20 Echagüe vs Jachal (Sj)

21 Colón (Sf) vs Amancay (Lr)

Lunes 19

20 Racing (A) vs Provincial (R)

21 Rocamora vs Ameghino

21 Dep. Norte vs Gepu

22 Villa Mitre (Bb) vs Pergamino Básquet

22 Sp. Suardi vs Rivadavia (Mza)

Martes 20

21 Echagüe vs Amancay (Lr)

21 Atenas (C) vs Independiente (Sde)

22 Hispano vs Quilmes (Mdp)

22 Villa San Martín vs Jachal (Sj)

Miércoles 21

20 Pilar vs Provincial (R)

21 Dep. Viedma vs Racing (Ch)

21 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

22 Sp. Suardi vs Gepu

Ciclista en febrero

23/02 21 Unión MdP vs Ciclista

24/02 21 Quilmes MdP vs Ciclista

28/02 21 Villa Mitre vs Ciclista.