Batacazo de Ferro Carril Oeste en Corrientes

Ferro Carril Oeste se hizo fuerte en Corrientes y derrotó anoche a San Martín por 81-79.

Hoy se destaca el juego entre Unión y Peñarol de Mar del Plata, en Santa Fe de la Vera Cruz.

La vuelta Turca a Las Morochas

El martes 12 de marzo Argentino vuelve a presentarse ante su gente. Recibirá la visita de Ferro Carril Oeste.

Luego, el domingo 24, llega el club de Regatas Corrientes. Día por medio juega ante Olímpico de La Banda y el domingo 31 cierra el mes ante Unión de Santa Fe.

Anoche

San Martín (C) 79 vs Ferro 81

Hoy

21 Unión (Sf) vs Peñarol (Mdp)

21 Independiente (O) vs Zárate Basket

Martes 13

21 Platense vs La Unión Fsa.

22.30 San Martín (C) vs Regatas (C)

Miércoles 14

21 Instituto vs Peñarol (Mdp)

22 Riachuelo (Lr) vs Zárate Basket

Jueves 15

21 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa.

Viernes 16

22 Olímpico (Lb) vs San Lorenzo

Sábado 17

11.30 Boca vs Obras

Domingo 18

21 Quimsa vs San Lorenzo

22 Regatas (C) vs Unión (Sf)

Miércoles 28

20 San Lorenzo vs Obras

20.10 Boca vs Oberá

21 Gimnasia (Cr) vs Argentino (J)

Argentino en febrero

28/02 Gimnasia vs Argentino

Argentino en marzo

01/03 Obras vs Argentino

03/03 Platense vs Argentino

12/03 Argentino vs Ferro

24/03 Argentino vs Regatas

26/03 Argentino vs Olímpico

31/03 Argentino vs Unión SF.