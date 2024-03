Gran punto de Unión, en Santa Fe de la Vera Cruz, sobre Ferro Carril Oeste

Unión de Santa Fe logró anoche una gran victoria como local. Derrotó a Ferro Carril Oeste por 96 a 82 e hizo el primer paso para salir del fondo de la tabla posicional.

Por su parte, Independiente de Zárate dio el batacazo en Mar del Plata y venció a Peñarol por 78 a 74.

Ayer

Peñarol (Mdp) 64 vs Zárate Basket 78

Unión (Sf) 96 vs Ferro 82

Mañana

21 Argentino (J) vs Ferro

Miércoles 13

20.10 San Lorenzo vs Obras

Viernes 15

21 La Unión Fsa. vs Oberá

Sábado 16

11.30 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

Domingo 17

20 Regatas (C) vs Oberá

21 Quimsa vs Boca

22 Olímpico (Lb) vs Instituto

Lunes 18

17 Unión (Sf) vs Gimnasia (Cr)

21 Zárate Basket vs Platense

Martes 19

21 Olímpico (Lb) vs Boca

22:10 Quimsa vs Instituto.

Argentino en marzo

01/03 Obras 85 vs Argentino 67

03/03 Platense 90 vs Argentino 92

12/03 Argentino vs Ferro

24/03 Argentino vs Regatas

26/03 Argentino vs Olímpico

31/03 Argentino vs Unión SF