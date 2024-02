Regatas hundió más a Unión de Santa Fe

Regatas Corrientes se impuso anoche sobre Unión de Santa Fe por 99-67 y lo dejó clavado en el fondo de la tabla posicional.

Indirectamente le dio una mano a Argentino que por ahora está un peldaño más arriba que el Tatengue santafesino.

Batacazo de San Lorenzo

San Lorenzo de Almagro le puso un freno al líder, Quimsa, ganándole anoche en Santiago del Estero por 85 a 82.

Ayer

Quimsa 82 vs San Lorenzo 85

Regatas (C) 99 vs Unión (Sf) 67

Miércoles 28

20 San Lorenzo vs Obras

20.10 Boca vs Oberá (DirecTV)

21 Gimnasia (Cr) vs Argentino (J)

Jueves 29

21 Independiente vs Quimsa

22 San Martín vs Riachuelo

Viernes 1/3

20 Zárate Basket vs Gimnasia (Cr)

20 Obras vs Argentino (J)

22.10 Platense vs Oberá

Sábado 2/3

11,30 Ferro vs Olímpico (Lb)

21 Unión (Sf) vs Quimsa

21 Oberá vs San Lorenzo

22 Regatas (C) vs Riachuelo (Lr)

Domingo 3/3

20 Platense vs Argentino (J)

21 Zárate Basket vs Oberá

Lunes 4/3

21 Peñarol (Mdp) vs Olímpico (Lb)

21 Gimnasia (Cr) vs San Martín (C)

Martes 5/3

21 Independiente (O) vs San Lorenzo

21 Ferro vs La Unión Fsa.

Miércoles 6/3

22.10 Platense vs San Martín (C)

Argentino en febrero

28/02 Gimnasia vs Argentino

Argentino en marzo

01/03 Obras vs Argentino

03/03 Platense vs Argentino

12/03 Argentino vs Ferro

24/03 Argentino vs Regatas

26/03 Argentino vs Olímpico

31/03 Argentino vs Unión SF.