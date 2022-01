Juan Manuel Varas: “Queremos seguir cuidando esta casa, continuar sintiendo el apoyo de la gente”

Cuando comenzó este proceso fue por el Súper 20, el año pasado. Lo tomamos como para tener una real medida de cómo era nuestro estado de competición sabiendo que éramos muchos integrantes nuevos del equipo en la categoría. Eso nos permitió evolucionar y llegar a lo importante que fue el día del debut con Boca Jrs. siendo competitivos y teniendo una identidad de equipo que se fue afianzando a lo largo de 2021 con la llegada de Chris Daniels y el arribo inesperado pero bien recibido de Joni Slider. Todo el tiempo estuvo el equipo en construcción. Pudimos ganar de visitante, cerrando el año con dos claros triunfos ante Comunicaciones y Unión. Yo considero que el proceso de 2021 fue tal cual lo habíamos imaginado.

Después debemos asumir que tras el receso no volvimos de la manera que nosotros esperábamos. No llegamos en las condiciones físicas y basquetbolísticas que tendríamos que haber presentado. Eso nos castigó con tres derrotas consecutivas.

Claramente no era algo que esperábamos, pero que comenzamos a asumir en lo que fue la gira por Santa Fe y Santiago del Estero, sumando la vuelta a Junín.

Puede haber un montón de aristas desde donde analizarlo. Tema Covid, físico, profesionalidad durante el receso. Pero no es cuestión de señalar culpables, sino de encauzarlo e identificar que este equipo ha crecido siempre en pos del trabajo. Es lo que tenemos que seguir haciendo porque es una Liga muy exigente, con muchos partidos y que para ganar tenés que estar al 100% de tus capacidades.

La gira por Santa Fe y Santiago

No fue lo ideal, pero tampoco estuvo mal. La verdad que desde los resultados ganamos en Santa Fe que es un rival directo, competimos con un Olímpico de La Banda que estaba con cinco triunfos consecutivos donde lo exigimos permanentemente y fuimos competitivos con Quimsa en lo que nos han dejado. Tengo que reconocer que es un equipo muy superior al nuestro con una plantilla de jugadores que se armó para campeonar.

Traer un resultado suena a poco, pero no es poco. Tuvimos una buena identidad de juego, se notó el esfuerzo por cambiar la imagen que veníamos arrastrando tras el reinicio en casa y que se pudo plasmar en el partido contra San Lorenzo.

La victoria ante el Cuervo

La realidad es que en Santa Fe estuvimos en los 97 puntos y anoche en los 98. No es algo que se va a ver regularmente en Argentino.

Nosotros tenemos que reconocer que para anotar debemos defender.

Pero el partido se nos dio así. Se abrió el aro de entrada y el mérito nuestro fue encontrar los lanzamientos que realmente nos sientan cómodos.

Una de las cosas que hablamos antes de la gira de Santa Fe y Santiago fue la de mejorar la calidad de los tiros de tres puntos. Tenemos gol mediante esa vía. El equipo lo entendió y tomando mayores oportunidades de mayor valoración mejora nuestra situación ofensiva.

Pero hay que entender que no todos los cuartos vamos a estar arriba de los 30 puntos.

Lo que nos hizo controlar el juego fue la defensa sobre Lucas Pérez, cortar algunos circuitos que San Lorenzo tiene muy aceitados. Eso nos permitió correr para tener la libertad de tomar lanzamientos cómodos.

Christopher Daniels

No quiero que sea una excusa, pero posterior a las fiestas vino mal y me lo manifestó. No sé si fue el Covid o qué. La mayoría dentro del plantel ya tuvo Covid y a otros les ha dado negativo pero tuvieron síntomas. Es difícil el análisis desde esa cuestión puntual.

Lo que sí debemos saber es que Daniels es un jugador grande de edad y que debemos optimizar los servicios del equipo cuando esté en cancha. Yo no quiero en Daniels un jugador que juegue 30 minutos de baja calidad. Lo que hablamos es que lo necesitamos bien para 20-25 minutos. Gracias a Dios, Filippetti está siendo un buen soporte en esa posición y le permite el descanso necesario.

Queremos que Daniels esté en otros lugares que acá puntualmente le costó adaptarse, pero se está asentando, jugando más cerca del canasto que es algo que necesitamos. Entiendo que tiene naturalidad y facilidad para tomar lanzamientos externos, pero como equipo necesitamos una referencia interior. Su condición atlética está mejorando y él está soportando mejor los contactos. Eso hace que pueda estar más cómodo jugando cerca del aro y que nosotros podamos tener una doble amenaza.

La llegada de Martínez

Es un jugador de selección. Es mi obligación como entrenador potenciarlo desde su condición física y atlética, porque me parece que no hay otro jugador en el plantel con estas condiciones específicas.

La realidad es que llegó y no entrenó. Jugó directamente, volvió a jugar con Quimsa, llegamos acá y con un solo entrenamiento jugó contra San Lorenzo.

Claramente va a necesitar un tiempo de adaptación y entrenamiento. Ha demostrado una predisposición absoluta. Ha empezado a hacerse querer por el grupo porque el equipo entiende que él nos va a poner en una dinámica de juego que quizá por una cuestión de experiencia con Slider, Cooper, Daniels y Cangelosi no podemos ser lo dinámico que quisiéramos en ese momento.

Su inserción con Suppi, Araujo y Filipetti, nos va a dar un contexto físico que yo sentía que era una falencia como equipo para mantener una regularidad los cuarenta minutos de juego.

Algunos licenciados

Nosotros tenemos que recuperar el tiempo perdido, que no se aprovechó en el receso. Entonces algunos jugadores tuvieron una licencia por el fin de semana y otros ya entrenaron en el día de ayer, enfocados en lo que viene.

Ahora no tenemos un partido cerca, sino que tenemos que prepararnos para los juegos consecutivos que se vienen. De acá a la ventana FIBA nos quedan tres partidos. Nos vamos a enfrentar con un rival que está jugando al máximo de su nivel como Ferro y queremos seguir cuidando esta casa, continuar sintiendo el apoyo de la gente como el viernes y sabemos que la única manera de lograrlo es teniendo un equipo que se identifique con la gente.