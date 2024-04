“Está entrando bastante mercadería y bajando los precios”, dijo el repuestero

En diálogo con Democracia, Miguel Ángel Zunino, dueño de La Casa del Embrague, se refirió a un panorama distinto a meses atrás cuando costaba conseguir algunos repuestos, y por otra parte había una pronunciada alza de los precios.

En esta Casa, ubicada en Ruta Nacional 188 Km 161, a la altura de calle Pastor Bauman, el panorama actual es más alentador en cuanto a que se accede más fácilmente a los repuestos y hay precios más baratos que antes.

Desde un punto estratégico para la venta, atiende a una nutrida clientela de Junín y la región, para automotores de la línea liviana como así también pesados.

Desde el 2011 funciona La Casa del Embrague, dedicada a la reparación de embrague y venta de embragues nuevos. También vende boyeros, bulonería, lubricantes, filtros, correas, herramientas, calzado de seguridad, entre una amplia variedad de artículos y por supuesto, todo para el embrague de vehículos automotores, pick up, cosechadoras, tractores, camiones y máquinas viales.

Según lo expuesto por Zunino, actualmente la actividad se está impulsando, a la par del campo podría decirse. “Está entrando bastante mercadería y han bajado los precios, es decir, las distribuidoras están haciendo bonificaciones entre 20 al 30 por ciento por compras de embragues. No dicen que están bajando los precios pero en realidad lo es, por las bonificaciones que hacen. En nuestro rubro esto se nota”, explicó.

“Estamos trabajando normalmente, no hay falta de mercadería. Y en cuanto a las ventas han mermado, aunque no mucho. El negocio se mantiene bien. Ventas hay, eso es lo importante, aunque no como era otros años atrás”, aclaró.

Zunino también hizo referencia a cómo influía la actividad agropecuaria en su negocio. “Como recién arranca la cosecha y nosotros estamos unidos con el campo, las ventas se reactivaron, si bien hubo un pequeño parate cuando fueron días de lluvias continuas, semanas atrás”, dijo.

Vale mencionar que La Casa del Embrague tiene abiertas sus puertas en el horario de 8 a 12 y de 15 a 18.30.