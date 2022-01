Ciclista Juninense extendió anoche la racha de victorias ante Bahía Basket

Ciclista Juninense debió trabajar duro y parejo para doblegar la resistencia de Bahía Basket.

Los bahienses lo complicaron más de la cuenta. Con un básquet sencillo y efectivo el equipo de Laura Cors tomó la delantera. Empujado por Sánchez, Souza y Tolosa se encaminó a ganar el primer tiempo con soltura 36-29.

Ciclista abolló el aro. No le salió una jugada ni por aproximación a la canasta. Más allá de esto, pudo mantenerse en juego para replantear las cosas en el vestuario.

El complemento fue distinto. Overol para Ciclista y a defender. En base a esto repuntó lentamente en el marcador. Matías Sesto y Valentín Costa empujaron de afuera y el resto acompañó para dar vuelta el resultado 47-46 a falta de diez minutos.

Tuvo que aparecer Maximiliano Tamburini en el cierre del partido para que Ciclista liquidara el pleito. El Guate (3 triples, 2 dobles, 4 simples) fue determinante, sin olvidarnos de un gran pasaje de Valentín Duvanced que fue otra de las aristas secundarias de la victoria Verdirroja.

En suma la victoria fue justa, ante un rival complicado. Ahora enfrentará a Estudiantes, este miércoles en Olavarría.

Anoche

Ameghino 94 vs Salta Basket 80

Independiente (Sde) 84 vs Estudiantes (T) 65

Deportivo Norte 88 vs Villa San Martín 87

Colón (Sf) vs Central (Ceres)

Hoy

21 Parque Sur vs Quilmes

21 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

Mañana

21 Racing (Ch) vs Bahía Basket

21 Del Progreso vs Pergamino

21.30 Libertad vs Barrio Parque

21.30 Ameghino vs Villa San Martín

21.30 Zárate vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs Quilmes

Miércoles 2

21.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

Jueves 3

21 Estudiantes (C) vs Quilmes

21.30 Ameghino vs San Isidro

21.30 Rocamora vs Lanús

21.30 Dep. Norte vs Echagüe

21.30 Deportivo Viedma vs Pergamino

Viernes 4

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21 Del Progreso vs Racing (Ch)

21 Independiente (O) vs Jachal

21.30 Central (Ceres) vs Libertad

Sábado 5

20 Independiente (O) vs Rivadavia (Mza)

20.30 Bahía Basket vs Pergamino

22 Parque Sur vs Lanús