Exitoso encuentro de cebollitas en el Complejo

Con más de 120 chicos, ayer hubo un megaencuentro de cebollitas en el Complejo Polideportivo Municipal General José de San Martín.

Organizado por la Asociación Juninense y con una mano importante de la Municipalidad de Junín, los chicos disfrutaron de una jornada a pleno básquetbol en un domingo ideal.

En tanto, el sábado se completó la cuarta fecha del campeonato local de minibásquetbol con este detalle:

Resultados cuarta fecha

Cancha Social

u13 Social 12 vs El Linqueño 102

u10 Social 20 vs El Linqueño 0

u12 Social 42 vs El Linqueño 41

Cancha Alsina

u12 Alsina 108 vs Argentino B 3

u10 Alsina 10 vs Argentino B 16

Cancha Los Indios

u13 Los Indios A 57 vs Ciclista 30

u10 Los Indios 14 vs Ciclista 77

u12 Los Indios A 20 vs Ciclista 78

Cancha Argentino

u10 Argentino A 29 vs Club Junín 13

u13 Argentino 30 vs Los Indios B 59

u12 Argentino A 0 vs Los Indios B 20

Cancha San Martín

u13 San Martín 55 vs Sarmiento 40

u10 San Martín 20 vs Sarmiento 0

u12 San Martín 37 vs Sarmiento 62

Cancha 9 de Julio

u13 9 de Julio 67 vs Porteño 19

u12 9 de Julio 68 vs Porteño 70

u10 9 de Julio 30 vs Porteño 6

u12 9 de Julio 89 vs Porteño B 31

Libre: CAVUL

Quinta fecha (4/5)

Sarmiento vs 9 de Julio

Porteño vs Argentino A

Junín/CLI B vs CLI A

Argentino B vs Ciclista

Alsina vs Social

El Linqueño vs Cavul

Libre: San Martín.