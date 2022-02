Maxi Tamburini: “Ciclista es un grande de la categoría y se merece este momento”

Maximiliano Tamburini fue la figura indiscutida del último triunfo Verdirrojo ante Bahía Basket. El “Guante” charló gentilmente con Democracia y repasó este gran momento del club.

-¿Qué sensaciones te dejo el triunfo ante Bahía?

“Lógicamente un triunfo bárbaro porque nos permite seguir peleando arriba. Ellos son un rival durísimo que mejoraron mucho. Jugamos un primer tiempo malo y el segundo tiempo demostramos un carácter que nos permitió llevarnos un nuevo triunfo en casa, con nuestra gente”.

-A la gente se la ve muy ilusionada, sienten lo mismo?

“Por supuesto. Yo soy hincha del club, amo al club y recibo permanentemente mensajes de los hinchas. Me hacen saber el cariño, por eso estoy muy agradecido. Además me cuentan que sienten que este equipo los representa. Y hace bastante no pasaba. Hay ilusión lógica, pero nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra. Ciclista es un club grande en la categoría, todos lo saben. Y el club se merecía este momento”.

-En lo personal, lograste destrabar un partido muy difícil con tus triples

“Este equipo tiene eso. Ayer me toco a mí, muchas veces al Pulpo (Lambrisca), el Jabalí (Boudet), Mati (Sesto). A cualquiera. Están todos en gran nivel, hay una química bárbara. Nos llevamos muy bien adentro y afuera y no es una frase hecha. Es real. Estamos muy a gusto y con confianza”.

-Ganaron nueve partidos de los últimos diez. ¿A qué crees que se debe?

“Hay muchas razones. Mucha química, mucho trabajo. Daniel (Jaule) no nos deja en paz en la semana (risas). Yo hablo con muchos amigos de otros equipos, si no somos el plantel que más entrena de la categoría pega en el palo. Creo que a la larga se ve en los resultados”.

-¿Creés que están realmente para campeones?

“Vamos partido a partido. Somos un grupo humilde. Con mucha seriedad vamos a analizar y preparar cada juego para ganarlo. La racha de la que hablas es monstruosa en una categoría tan pareja. Estamos contentos y disfrutando con responsabilidad”, concluyó el Guante.

Hoy

21 Racing (Ch) vs Bahía Basket

21 Del Progreso vs Pergamino

21.30 Libertad vs Barrio Parque

21.30 Ameghino vs Villa San Martín

21.30 Zárate vs Villa Mitre

21.30 Rocamora vs Quilmes

Mañana

21.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

Jueves 3

21 Estudiantes (C) vs Quilmes

21.30 Ameghino vs San Isidro

21.30 Rocamora vs Lanús

21.30 Dep. Norte vs Echagüe

21.30 Deportivo Viedma vs Pergamino

Viernes 4

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21 Del Progreso vs Racing (Ch)

21 Independiente (O) vs Jachal

21.30 Central (Ceres) vs Libertad



Sábado 5

20 Independiente (O) vs Rivadavia (Mza)

20.30 Bahía Basket vs Pergamino

22 Parque Sur vs Lanús

Domingo 6

20 Quilmes vs Estudiantes (Ola)

20.30 Villa Mitre vs Pergamino

21 San Isidro vs Independiente (Sde)

21 Echagüe vs Colón (Sf)

21 Barrio Parque vs Jachal

21.30 Deportivo Viedma vs Racing (Ch)

21.30 Ciclista vs Gimnasia (La Plata)



Lunes 7

21 Estudiantes (C) vs Lanús

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

Martes 8

20.30 Bahía Basket vs Racing (Ch)

21 Quilmes vs Zarate

21.30 Libertad vs Independiente (Sde)

21.30 San Isidro vs Central (Ceres)

21.30 Villa San Martín vs Estudiantes (T)

Miércoles 9

21 Villa Mitre vs Racing (Ch)

21 Barrio Parque vs Independiente (O)

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista.

Posiciones

Equipo Pts PJ PG PP

Zarate 29,0 10 6 4

D. Viedma 29,0 10 6 4

Villa Mitre (BB) 28,5 11 6 5

Ciclista 28,0 10 8 2

Estudiantes (O) 28,0 10 8 2

Racing 28,0 10 6 4

GELP 26,0 10 5 5

Estudiantes (C) 24,5 9 4 5

Del Progreso 24,0 10 4 6

Lanús 23,5 10 3 7

Weber Bahía 23,5 11 4 7

Rocamora 23,0 10 3 7

Parque Sur 22,5 9 5 4

Pergamino 22,0 9 5 4

Quilmes 20,0 9 1 8

____________________________________

¿Buscas una noticia vieja? Mirá nuestro Archivo.