Argentino visita a San Martín en Corrientes

Argentino tiene esta noche un exigente compromiso en Corrientes capital. Desde las 21 visita a San Martín, un duro rival que viene encumbrado en la tabla posicional.

Los correntinos tienen en sus filas al ex Argentino, Gastón García; y al ex 9 de Julio de Junín, Gastón García.

Dirigen desde las 21 el platense Fabricio Vito, el capitalino Pedro Hoyo y el santiagueño Nicolás D´Anna.

Anoche ganaron los de abajo

Unión (Sf) 81 vs Olímpico (Lb) 79

Regatas (C) 72 vs La Unión Fsa. 74

Hoy

22 San Martín (C) vs Argentino (J)

20 San Lorenzo vs Platense

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

22 Ferro vs Comunicaciones.