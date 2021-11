Petraglia: “Somos la fuerza que más creció”

En un clima de alegría, a pesar de la derrota, el Frente de Todos celebró un crecimiento del número de votantes respecto de las PASO y el nuevo concejal que ingresa al Concejo Deliberante, Pablo Petraglia, aseguró que el espacio es la fuerza que más creció en los últimos dos meses.

Alrededor de las 21, Petraglia agradeció a los militantes por acompañar y fiscalizar en las elecciones.

“El objetivo estuvo cumplido, crecimos muchísimo desde las PASO. Somos la fuerza que se constituyó como una verdadera opción para un Junín diferente, así que estoy agradecido con todos los vecinos que nos dieron su apoyo”, aseguró ante los presentes, en el local partidario del FdT.

A su vez felicitó al oficialismo por el triunfo y reconoció la “muy buena elección” de las otras fuerzas.

“De toda la gente que fue a votar, entre las PASO y estas generales, este espacio obtuvo casi 3500 votos sobre 5 mil. Es decir que hay mucho todavía por crecer, hay muchos juninenses que quieren un debate y seguramente a partir del 10 de diciembre, en el Concejo, vamos a estar recibiendo todos aquellos reclamos, todos aquellos sueños, todo aquello que los juninenses depositaron en esta lista que encabezo pero en la que me acompaña esta gente que está conmigo”.

Petraglia: "Nos consolida en el rumbo"

Consultado por Democracia, Petraglia aseguró: “A nivel local estamos muy contentos porque somos la fuerza que evidentemente más ha crecido, entre las PASO y estas generales”. Asimismo destacó el número de vecinos que se acercó a votar por el FdT, “lo cual implica que revalorizamos todo el trabajo de militancia de todo el espacio”.

A su vez remarcó, “si ves los números finos, la lista del intendente casi no creció, es más, decreció de ese 52% del otro día que anunció Petrecca, y nosotros subimos. De alguna manera nos consolida en el rumbo correcto para algo más importante”.

Sobre el nuevo Concejo Deliberante aseguró: “Vamos a llevar la voz de los vecinos y vamos a comprometernos a que no haya un tazazo, que el dinero de los juninenses vaya para las prioridades y no para las arbitrariedades”.

Bruzzone: “Por un Junín inclusivo”

José Bruzzone, quien renueva su banca en el Concejo Deliberante aseguró que las elecciones fueron “mejor que las PASO” pero que “igualmente no alcanza. Tenemos que seguir trabajando mucho más. Yo creo que toda la dirigencia política tiene un retardo en leer los cambios sociales que se producen, mucho más rápido de lo que la política los lee. Me parece que la sociedad está cambiando a paso redoblado y creo que hay que ponerse a la misma velocidad. Pero no solo para una propuesta electoral sino para desde el estado articular las respuestas que la sociedad demande”.

En el Concejo, “ahora vamos a estar 11 a 9, la tarea desde el concejo es representar intereses, la tarea de la política. Nosotros tenemos muy claro qué intereses representamos y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir peleando por un Junín más inclusivo, que la obra pública llegue tanto a los barrios como al centro, que no haya dos Junín. La tormenta de anoche (por el sábado) demostró que hay mucho por hacer todavía y en eso vamos a seguir. Llevando al Concejo la voz de todos”.

Muffarotto: “Voto a voto, casa por casa”

La concejal Victoria Muffarotto, quien también renueva su banca en el Concejo, destacó, al igual que Petraglia, que “cinco mil personas más fueron a votar que no fueron en las PASO y de esas cinco mil, 3500 eligieron el Frente de Todos como opción. Eso nos hace ser el espacio político que más creció en Junín entre las PASO y las generales”.

Resaltó además que “realmente ha sido un esfuerzo de hormiga. Voto a voto, casa por casa, fue un trabajo te diría artesanal de todos los concejales y concejalas de la lista, del primero al último. Todas las fuerzas que conforman el espacio”. Por último agradeció “a todos los fiscales, autoridades, votantes, los que colaboraron, es una gran satisfacción”.

Bozzano: “Trabajar por las prioridades”

Clara Bozzano, quien ingresa al Concejo Deliberante desde el 10 de diciembre aseguró que los votantes que se sumaron, “son sumamente importantes, creo que se reconoció todo el trabajo que hemos realizado no solo durante la campaña sino que es un trabajo de muchos años donde hemos puesto mucho esfuerzo y se nos tenía que dar”.

“Estamos muy felices y con muchas expectativas, aunque no tenemos datos oficiales aún”, señaló.

Por último aseguró que “en el Concejo vamos a seguir trabajando, como lo haremos mañana (hoy), trabajar igual. No tengo otra forma de entender la política que trabajando.Juro que me emociona mucho porque fue un trabajo enorme lo que hemos hecho”.

Además indicó: “Sabemos de las necesidades que hay en Junín, sabemos que hay prioridades que no se están atendiendo. Nosotros queremos trabajar para esas prioridades”.