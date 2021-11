En Vamos Con Vos hablaron de "balance positivo", aunque admitieron que esperaban "un poco más"

La noche de las elecciones legislativas generales en Junín dejó un sabor agridulce para el frente Vamos Con Vos, liderado a nivel nacional por Florencio Randazzo, ya que, al cierre de esta edición, peleaba en Junín el tercer puesto con el espacio Avanza Libertad y no alcanzaba a lograr una banca en el Concejo Deliberante.

Para el primer candidato a concejal por el espacio, Mauricio Mansilla, la experiencia electoral dejó, sin embargo, un "balance positivo", a la vez que admitió que esperaba lograr un volumen algo mayor de votos, para llegar al Deliberativo.

"El balance es bueno, cuando miramos hacia atrás, vemos que tuvimos un plazo muy corto para trabajar y conformar este grupo, y que la gente nos haya permitido superar las PASO del 12 de septiembre y llegar a estas elecciones, es un logro muy importante", aseguró Mansilla, que hasta anoche lograba algo más de 3.400 votos, es decir, el 6% del total.

"Por supuesto, siempre se espera más, pero somos conscientes de que peleábamos contra una polarización. Más allá de eso, recibimos un fuerte acompañamiento de la gente, estuvimos mejor posicionados que en septiemre. En las primarias, muchos vecinos no nos tenían identificados y ahora sí. Vamos a esperar con tranquilidad el número final, para saber si tenemos la posibilidad de acceder al Concejo Deliberante", expresó el candidato randazzista a Democracia.



En esa línea, Mansilla consideró que "sería importante" que ingresara una tercera fuerza al recinto, distinta del Frente de Todos y Juntos, para asegurar la presencia de "más voces". "El Concejo necesita terminar con esa grieta, que viene impuesta de arriba hacia abajo, desde Nación, Provincia hacia los municipios. El distrito de Junín merece un Concejo con mayor cantidad de voces, para debatir de manera distinta y llegar a consensos", insistió, desde el local de Vamos Con Vos ubicado en calle Rivadavia.

"Somos un grupo que, si bien formamos parte de la oposición, estamos para construir. Siempre vamos a apostar al diálogo, estamos dispuestos a colaborar con el gobierno municipal actual", agregó.

Por otro lado, Mansilla consideró que el recinto legislativo local debería abocarse a la discusión de una agenda juninense, sin distraerse con cuestiones de otras jurisdicciones. "Nuestro foco está puesto en trabajar con temas pura y exclusivamente locales. No venimos a discutir lo que pasa en la Provincia y la Nación, porque para eso están nuestros representantes en cada uno de esos niveles. Nosotros queremos ocuparnos de lo que pasa exclusivamente en nuestra tierra", exclamó.

Finalmente, consultado sobre el futuro del espacio, Mansilla reconoció que vendrá un tiempo de "análisis profundo y con frialdad" de los resultados de anoche, para definir los pasos a seguir. "Tenemos que tener todos los números para analizar la situación con mayor profundidad y frialdad en la semana, pero está claro que este espacio arrancó con el objetivo de continuar", afirmó, sin ánimos de proyectar hacia las generales de 2023.

"No me gusta hablar de 2023, yo siempre digo que tenemos que pensar en mañana, en pasado mañana, en el jueves y el viernes. Parece que la política está pensando en 2023 como si no hubiera temas para resolver en este 2021 que no terminó", advirtió.

Y redondeó: "Como grupo, el resultado final de esta elección es positivo, vamos a tener un camino largo para empezar a recorrer".

"Siempre dijimos que esto es un trabajo a largo plazo"

La candidata a senadora provincial por Vamos Con Vos, Rocío Giaccone, habló anoche tras conocerse los primeros datos oficiales y recordó que el proyecto del espacio que encabeza a nivel nacional Florencio Randazzo piensa "a largo plazo".

"Estamos muy agradecidos por toda la gente que apoyó esta tarea titánica de luchar contra esta división de la Argentina, que lo único que ha hecho es llevarnos a la bancarrota, con un país que no se puede sostener económicamente", expresó a Democracia Giaccone, quien ocupó el segundo lugar de la lista seccional del randazzismo, que encabezó el ex intendente de Chivilcoy, Ariel Franetovich.

"Si toda la población de Junín que nos acompañó quiere lo mismo que nosotros, es un buen piso para comenzar a pensar y reflexionar sobre la ciudad, la Provincia y la Argentina que queremos para el futuro. Siempre dijimos que esto era un trabajo a largo plazo", agregó la exdiputada provincial, que no alcanzó la cantidad de votos necesaria para acceder a una banca en la Cámara Alta.