El Concejo Deliberante de Junín pide a la Provincia dragar el Río Salado

El Concejo Deliberante de Junín aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación, impulsado por el bloque de concejales de Juntos, donde se le solicita al gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que a través de la Dirección de Hidraúlica se efectúe el dragado del Río Salado desde calle Posadas hasta la Laguna El Carpincho.

Este pedido fue realizado el año pasado desde el Concejo Deliberante y el anteaño pasado, por el Ejecutivo Municipal, entendiendo que es en este momento donde están dadas las condiciones para hacer este trabajo y así, evitar inconvenientes en épocas de exceso hídrico.

“Es de imperiosa necesidad en estos tiempos de sequía, es de suma importancia poder dragar ahora, en esta época, - sostuvo el concejal Marcelo Balestrasse, ex secretario de Obras Públicas- para evitar males mayores en un futuro de exceso hídrico”. “Los sedimentos a lo largo de los años han hecho un taponamiento sobre el curso de agua y realmente, cuando venga una época de exceso hídrico, si esto no se libera, el canal a la vera de nuestra ciudad puede traer bastantes complicaciones en los desagües pluviales de la ciudad”, advirtió.

Reiteró el motivo de la solicitud: “Ya está todo sedimentado, muy tapado, el estuario de la zona de decantación que se hizo en el Plan Maestro. Eso produce que el agua se frene, por eso hay bastante agua entre Posadas y la Ruta 7 y en épocas de exceso hídrico va a traer problemas", advirtió.

Por último, el ex secretario de Obras Públicas del Municipio y actual concejal de Juntos, manifestó que "es el momento propicio para seguir pidiendo este trabajo, entendiendo lo importante y necesario que es mantener en condiciones este canal, mantenerlo limpio de sedimentos para que el agua que viene aguas arriba, en este caso, que manda la Laguna de Gómez, cuando haya exceso hídrico, no se frene y evitar así, con el paso normal del agua, inconvenientes a la vera del canal de la ciudad".

Centro de Referencia Junín

Los concejales, por unanimidad, aprobaron el proyecto de resolución manifestando su rechazo y preocupación por el cierre del Centro de Referencia (CDR) Junín, dependiente de Desarrollo Social de Nación y donde también se evacuaban consultas y trámites referidos a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al respecto, la concejal Clara Bozzano, al respecto, manifestó que los CDR eran espacios locales de gestión ubicados a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, para acercar a la población políticas públicas y promover los derechos sociales.

Recordó que en Junín, en el año 2007 se abrió esta oficina facilitando los trámites, sin tener necesidad de viajar a Buenos Aires o hablar por teléfono, funcionando de manera ininterrumpida. “Tener esta oficina abierta al público es el contacto directo, los trabajadores del estado acercando estas políticas, asesorando a los vecinos, iniciando los trámites de la cantidad infinita que tenía esta oficina de Desarrollo Social de Nación”, destacó para apuntar que “este cierre lo que hace es complicarle la vida a la gente”.

La edil también se refirió a todos los trabajadores del Estado que estaban siendo despedidos y la necesidad de reclamar por la apertura de todas las oficinas de CDR que están dejando de funcionar, por ser también las que atienen a la población más vulnerable, más necesitadas.

Por su parte, el edil Juan Pablo Itoiz, señaló que “el funcionamiento y la continuidad de la prestación de ciertos programas, fundamentalmente aquellos que se refieren a derechos, tienen una continuidad en el estado y esa continuidad trasciende los gobiernos de turno, que como todos sabemos, son temporales, sujetos a la voluntad popular”.

“En este caso, es necesario tener precisión y claridad respecto a la información, no solo por las consecuencias que se mencionan en el expediente y en el proyecto, sino también por el presente, por la situación en la que se viven en distintos puntos de nuestro país. Me parece que hay una mala comunicación respecto a este tema en particular y otros más”, opinó.

Vale mencionar que estaban presentes en la sesión de ayer, integrantes del gremio UPCN, que preside Sonia Visser, cuyos afiliados son trabajadores estatales. La Delegación Junín de dicho sindicato presentó como petición particular su manifestación de rechazo ante el cierre del Centro de Referencia Junín.