Pablo Petrecca: "Espero un Concejo de mucho más diálogo"

- Una vez terminados los discursos de los candidatos y referentes de Juntos, el festejo siguió en la vereda del búnker ubicado en la calle Rivadavia.

- Cerca de las diez de la noche, mientras un grupo de militantes bailaba y cantaba y otros repartían pizzas y gaseosas a los presentes, también estaban los que se acercaban al intendente, Pablo Petrecca, para saludarlo, felicitarlo, y sacarse fotografías. El jefecomunal debió sonreir para no menos de veinte "selfies" con simpatizantes que habían ido allí a celebrar la victoria en las urnas.

Pasado ese momento y ya dentro del local partidario, Petrecca se tomó un tiempo para dialogar con Democracia, en un intercambio en el que analizó el triunfo de Juntos, la conformación que quedará en el bloque oficialista y la nueva correlación de fuerzas en el Concejo Deliberante, a partir de la composición que quedará sellada desde diciembre.

- ¿Qué evaluación hace del resultado electoral?

- Estamos muy contentos porque, una vez más, los vecinos de Junín han acompañado con el voto, que es la herramienta fundamental para respaldar la gestión. Es la cuarta elección consecutiva que nos acompañan. Y, además de la alegría, es toda una responsabilidad para nosotros. Así que vamos a seguir trabajando por todo lo que falta por hacer para Junín, tenemos dos años por delante. Estamos contentos y les agradecemos a los vecinos de Junín.

- A partir de la nueva composición del Concejo, Juntos no solo va a tener mayoría sino también quórum propio ¿Qué cambia eso?

- No creo que cambie mucho, siempre intentamos que los proyectos se puedan discutir se puedan discutir, lógicamente que hay distintas miradas y, a partir de allí, los proyectos se pueden mejorar. Lo que sí espero es una oposición más constructiva, hasta hoy solamente ha puesto palos en la rueda. Y con esta renovación también tengo esperanzas de que haya un cambio a nivel nacional y provincial con mucho más diálogo, donde todos seamos parte de una mesa y, a partir de allí, poder empezar a transitar un camino que nos una, en el que podamos definir políticas públicas que son fundamentales de cara a lo que viene. En definitiva, espero un Concejo de mucho más diálogo, que podamos discutir los temas y que no sea una oposición por el solo hecho de oponerse. Tengo esperanzas porque los que ingresan al Concejo Deliberante son gente de diálogo, así que espero que haya otro vínculo, una construcción más positiva que sea bueno para Junín.

- El bloque de Juntos hoy tiene representación de las tres fuerzas mayoritarias y, a partir de diciembre, también la va a tener pero con otra composición, ¿cómo será la dinámica de trabajo?

- No creo que cambie porque los partidos políticos que conformamos Juntos ya venimos trabajando. La Coalición Cívica, el radicalismo y el Pro son parte de este frente así que no habrá muchas modificaciones.

- Hubo una campaña basada en lo nacional y con poco anclaje en lo local, ¿cómo se va a trabajar para que los proyectos ahora sí se encaminen más hacia las necesidades de Junín?

- Por mi parte, la campaña la hice a nivel local, siempre hablamos de Junín y de la transformación la ciudad. Por supuesto que hay temas que han sido determinantes, como la educación, la seguridad, la falta de trabajo, lo que fue la administración de la pandemia, y eso sin dudas pegó mucho en la comunidad y afectó mucho. Además, también creo que hay una necesidad de un cambio de rumbo, este modelo no nos está llevando a un buen puerto, y esos temas por ahí tienen que ver más con lo nacional. No obstante, hay mucho por construir en lo local, en la Provincia y en la Nación.

- ¿Cuál cree que fue el mensaje de la sociedad para Juntos como oposición a nivel provincial y nacional?

- Nos da una enorme responsabilidad. Acá no ganó nadie, la gente ha decidido, ha participado, ganó la democracia y ganó el pueblo, y creo que nos están dando una nueva oportunidad para construir un nuevo rumbo. Esta responsabilidad es mucho mayor en la dirigencia de Juntos y tenemos dos años que transitar. Hay también una responsabilidad que tiene que llevar el Presidente, no sé si convocará al diálogo, cuáles son los temas que se pondrán en debate, sin dudas hay un Congreso que va a tener otras mayorías, lo que va a permitir discutir cosas importantes para poder dar un cambio de rumbo a nuestro país, que lo necesita. Con lo cual, como dirigente de Juntos creo que tenemos una gran responsabilidad, la gente nos está dando una vez más su voto de confianza y dependerá de cómo trabajemos nosotros para poder recuperar la provincia y el país en 2023.

- Habló de la eventualidad de que el Presidente convoque al diálogo, ¿usted piensa hacer una convocatoria de este tipo a nivel local?

- Siempre lo hemos hecho. El ejemplo más claro lo tuvimos en la pandemia, donde hemos convocado a la oposición para sacar una ordenanza y que nos concentremos en Junín, pero lamentablemente nos encontramos con que el alineamiento político nacional hizo que eso no ocurra. Yo tengo expectativas de que haya una conformación distinta, habrá que ver cómo queda el Frente de Todos a nivel local, pero a partir de allí y de que ellos definan sus interlocutores es que trabajaremos porque Junín nos necesita a todos. Nadie gana con el 100% de los votos, hay mayorías y minorías así que el diálogo tiene que ser fundamental. Pero para que haya diálogo, debe haber dos partes: si ambas quieren hacerlo, va a haber una construcción mucho mejor.