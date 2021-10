Maxi Berestein: “Se ponen en juego dos modelos de ciudad”

-¿Qué análisis hace del resultado de las Primarias?

-Las primarias son muy distintas a las generales. En las PASO vimos una elección en la cual un sector muy importante de la ciudadanía le dio la espalda a la política tradicional, que de alguna manera representamos en el Frente de Todos y que también representa el PRO. Y surge una figura, que viene de afuera de la política, como Facundo Manes, que rompe el escenario político de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente que el hartazgo por la pandemia, la situación económica y una serie de cosas hicieron que la gente no se acercase a votar. Votó menos del 67 por ciento del padrón electoral de la Provincia, cuando estamos acostumbrados a elecciones con niveles de participación superiores al 75 por ciento. Y lo mismo que pasó en el ámbito nacional pasó en Junín, donde el setenta por ciento de la ciudadanía le dio la espalda a la gestión del intendente Pablo Petrecca. El Presidente y el Gobernador, con mucha sensibilidad, reconocieron que hay cosas para mejorar. Y por eso se realizaron los cambios de Gabinete.

-En Junín quedaron en suspenso 33 mil votos, entre los que no fueron a votar y los votos que quedaron “huérfanos”, o sea, sin representación porque los partidos no superaron el piso del 1,5%.

-Hay que tener en cuenta también que el Frente de Todos no participó de una contienda electoral, porque hubo una sola lista. Hay que analizar la política en términos de personas y no de votos. En esta elección se ponen en juego dos modelos de país: si vamos a continuar apostando al mercado interno, al trabajo; o si vamos a volver a la especulación, a ese país donde solo ganaba un sector muy chico de la Argentina. En el orden local se ponen en juego dos modelos de ciudad: si continuamos con un Junín abandonado, detenido; o si damos un debate en el Concejo Deliberante que nos permita recuperar el liderazgo regional de Junín. Creemos que el Municipio tiene que ser un facilitador de todos los sectores para salir rápidamente de la crisis.

-¿Cómo vivió el “sainete” de los cambios de Gabinete? ¿No cree que hubo un vaciamiento de poder del Presidente de la Nación, con un riesgo para la institucionalidad?

-El Frente de Todos es una coalición de gobierno, con distintos espacios, que coinciden en una columna vertebral, que es salir de la especulación, de un país que beneficie a unos pocos, para convertirnos en un país que apueste al trabajo, a las pymes. Y el líder es el presidente Alberto Fernández, que es sensible al mensaje de las urnas. Lo peor que nos puede pasar es tener una actitud triunfalista, creer que uno hace todo bien. Hay un gobierno que hace una lectura, que es sensible y que modifica rumbos.

-El factor económico fue determinante en el resultado de la elección.

-Venimos de un proceso económico muy triste, que dejó a la Argentina completamente endeudada, con una inflación superior al 50%. El nuevo gobierno, en los tres meses que pudo gobernar sin pandemia, pudo mejorar mucho esos índices, mejorar el salario real, recuperar el crédito, que hace dos años era inviable, con tasas muy elevadas.

-Tasas que siguen siendo prácticamente inaccesibles.

-Siguen siendo altas, pero son más accesibles. Y en el medio vino la pandemia. El país pudo cuidar la salud, marcar prioridades, con un sistema de salud que resistió a la pandemia. Hoy podemos ver cómo se están reactivando la mayoría de los sectores de la economía, incluso algunos que han sufrido mucho, como el rubro hotelero, el gastronómico, el turístico. Obviamente que hay que hacer un trabajo importante para mejorar el salario real, para que las pymes puedan producir, pero para esto hay que profundizar un modelo que colabore en ese sentido y que tenga esa expectativa; y no un modelo especulativo.

-En Junín más de dos de cada tres vecinos tiene el esquema completo de vacunación.

-Pese a que muchos vaticinaban que en la Argentina recién para 2023 íbamos a poder estar vacunados con las dos dosis, en nueve meses, casi la totalidad de la ciudadanía de Junín está vacunada con dos dosis, situación que nos permite ahora reactivar la economía.

-El déficit habitacional es una deuda pendiente en la ciudad.

-El primer intendente que da un paso importante en ese sentido es Mario Meoni, que hizo más de 700 viviendas en Junín. Desde 2015 no se construyó en Junín una sola vivienda. Saludamos que el intendente Pablo Petrecca finalmente avance, en un lote que justamente había comprado Meoni cuando era intendente, y tome la decisión de subdividirlo y, a través de un programa municipal, poder ofrecer 41 lotes a los vecinos. Las diferencias que planteamos están dadas por las condiciones para acceder a los lotes. Tomamos el caso de un trabajador tipo de la ciudad, como puede ser un empleado municipal, y la realidad es que ningún trabajador municipal puede acceder a este programa porque se necesita un salario familiar de más de 80 mil pesos, un ahorro de 800 mil pesos y después pagar cuotas mensuales de 41 mil pesos. De este modo, queda prácticamente todo el sector de la clase media de Junín afuera del programa. Creemos que el municipio debe intervenir para colaborar con el mercado y no convertir esto casi en un negocio de mercado, con un precio que es casi de mercado, de 1.800.000 pesos por lote. Esperemos que esta sea una política pública que se sostenga en el tiempo y no algo meramente electoralista. Hicimos varias propuestas para modificar la ordenanza que pone a la venta estos lotes, pero lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de modificar nada, porque el bloque del intendente votó en contra de todas las propuestas.

-¿Cuál es la propuesta del FDT para esta campaña?

-Nuestra propuesta es un proyecto de ciudad, con un consejo económico y social, con diálogo real, genuino, donde se pueda debatir qué hacer con la Laguna de Gómez, si vamos a potenciar el turismo, si vamos a potenciar las virtudes de la ciudad, que es un centro comercial de la región ¿Vamos a tener pejerrey en la Laguna? Porque eso generaría turismo y empleo. Como estos hay cientos de temas de la ciudad que tenemos que discutir ¿Va a ser una ciudad de la cultura, del deporte del turismo? No hay un proyecto de ciudad y tampoco hay un lugar donde debatir estos temas.