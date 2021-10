Juan Pablo Itoiz: “Estamos todos en pie de igualdad”

-¿Qué balance hace de las PASO?

-El resultado nos dejó una gran satisfacción, por el objetivo cumplido, haber podido mostrarles a los juninenses que dentro de nuestro espacio político hay una mirada propia de la política, del radicalismo, con Facundo Manes. Juntos ha sabido utilizar las PASO, lo que nosotros decíamos, de que era necesario ampliar y fortalecer el frente, se confirmó con la elección, no era lógico que partidos tan disímiles, con orígenes tan diferentes, tuviesen solo un canal de diálogo hacia el ciudadano y eso quedó expresado en nuestra interna, en las primarias. Tras la derrota electoral de 2019 cambió la relación de fuerza en el frente y hoy estamos todos en pie de igualdad, en una mesa en la cual hay horizontalidad, porque el radicalismo ha demostrado su fortaleza ganando en más de 90 municipios bonaerenses.

-¿Cree que se va a mantener la horizontalidad en lo local?

-Entiendo que sí. Primero debemos ser respetuosos de las decisiones de los ciudadanos, que eligieron algo en septiembre y aspiramos a ratificarlo en noviembre. Esa decisión es la de ampliar y aggiornar nuestra coalición y nuestra forma de gestionar la política, tanto en lo ejecutivo como en lo legislativo. El radicalismo siempre aspiró a ser un partido de mayorías y ahora va a poner en valor la capacidad de incidir en la toma de decisiones. El radicalismo va a tener una presencia muy importante en el Concejo Deliberante, no solo dentro del bloque de Juntos, sino en la composición del Concejo si se ratifican los resultados.

-¿Cómo analiza los cambios en el Gabinete nacional?

-Fueron varios días de una obscena puja de poder de las distintas facciones que componen el Frente de Todos, con un presidente devaluado, que no puede ni siquiera designar a sus colaboradores y donde el eje del poder está corrido hacia el Instituto Patria y hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner. Algo que todos sabíamos, pero que ha quedado expuesto de manera grosera. Es un vaciamiento de poder muy peligroso y dañino para la democracia y la República, pero el pueblo argentino ya sabía eso y lo votó. La construcción del Frente de Todos fue solo electoralista. Y son malos en el ejercicio del gobierno.

-Es complicado que no se respete la investidura presidencial.

-Sí, totalmente, pero la responsabilidad es también de quien detenta la investidura y evidentemente el Presidente no ha estado a la altura de las circunstancias, no solo por la devaluación de la palabra, con las constantes falsas verdades y actos fallidos, sino también porque él mismo ha incumplido aquellos que les ha pedido a los argentinos. El mismo nos dijo que no podíamos salir, que no podíamos enterrar a nuestros muertos mientras festejaba su cumpleaños en Olivos, entonces ha perdido autoridad moral.

-¿Le preocupa el rumbo económico?

-Argentina vive una crisis económica permanente, que se ha agravado como consecuencia de este mal gobierno y de situaciones externas, como la crisis económica que deriva de la pandemia, pero las medidas que se han tomado fueron malas. Aparece el nuevo jefe de Gabinete (Juan Manzur) que representa todo lo contrario del progresismo con el que se identifica el kirchnerismo, que actúa como si no tuviese ningún vínculo con el Presidente de la Nación, que es quien lo designa. Se adoptaron medidas populistas y se corre el riesgo de atravesar mayores problemas en la economía.

-La oposición reclama que el Concejo Deliberante deje de ser una escribanía, ¿la UCR va a hacer escuchar su voz en el recinto?

-Sin ninguna duda. Primero debemos ratificar la buena elección que hicimos el 12 de septiembre y luego tenemos que asumir el compromiso que pusieron nuestra boleta, nos debemos a esos votos. Claramente en la Provincia hubo 1.300.000 bonaerenses que eligieron la lista de Dar el Paso, porque representa una oxigenación de las políticas. Defenderemos nuestras ideas y llevaremos al bloque las voces de los vecinos que entendieron que el radicalismo es una opción.