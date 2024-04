Andrés Malamud: “Milei necesita acuerdos que afectarán a su identidad política y apoyo popular”

El politólogo Andrés Malamud dialogó con Democracia e hizo un análisis minucioso de la actualidad política y social argentina. El investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa trazó diferencias sobre las expresiones del populismo; analizó en profundidad la administración del Presidente Javier Milei y cuestionó algunas medidas implementadas, aunque reconoció que el gobierno superó sus expectativas.

- ¿Qué análisis político y social hace sobre las medidas nacionales tomadas en cuanto a las universidades públicas?

- No está claro cuáles fueron las medidas más allá del desfinanciamiento. Lo que hubo fue maltrato y un discurso hostil.

- ¿Puede convertiste para Javier Milei en la 125 de Cristina Fernández?

- Probablemente no, porque Cristina mantuvo la confrontación hasta perder la votación en el Senado, mientras que Milei está reculando en chancletas y ya cambió al negociador oficial para retomar el diálogo con las universidades. Recular es más prudente que confrontar y perder.

- ¿El Gobierno entendió que las marchas en todo el país son un llamado de atención?

- Algunos funcionarios del Gobierno lo entendieron, empezando por el secretario de Educación. El Presidente, lo haya entendido o no, está exigido a mantener su retórica confrontativa, aunque por debajo mande negociar.

- ¿Considera que el Gobierno Nacional tiene actitudes soberbias?

- No me manejo bien con adjetivos (risas). Milei se define como economista, pero en el fondo es un influencer, es un producto de las redes sociales, un emergente de la renovación generacional. Para mí es, ante todo, un fenómeno demográfico, porque es alguien que expresa que la transformación se da porque los viejos se mueren y los jóvenes empiezan a votar, y la nueva composición demográfica no obstó que los jóvenes voten diferente que a los que son mayores, sobre todo los varones.

- ¿Qué estudio hace de sus primeros casi 5 meses de gestión?

- Superó las expectativas, porque empezó a reducir la inflación, mantuvo el apoyo popular y generó expectativas favorables en los mercados. Ahora viene la parte difícil: hacer reformas y asegurar su sustentabilidad. Para eso necesita leyes, o sea, acuerdos. Para conseguirlos deberá alterar su estrategia confrontativa, lo que afectará su identidad política y apoyo popular. En otras palabras, hasta ahora hizo muy bien la parte fácil del trabajo.

- ¿Qué opciones ve de la gestión del Presidente al final de su mandato?

- Pensándolo políticamente es que, si le sale bien, termine el mandato y reelige. Si le sale mal, significa que no lo termina. Y si sale más o menos, es que lo termina y no reelige, como le pasó a Trump y a Bolsonaro.

- ¿Es un fenómeno que se manifiesta a nivel global?

-Sí. La familia política a la cual Milei hace referencia, aunque no sea exactamente igual que Trump o Bolsonaro, tiene como característica el apoyo juvenil y masculino, y algunos piensan que esto es populismo, que apelar a la testosterona es la manifestación de lo que muchos llamaban despectivamente populismo, que era algo que les pasaba a los demás, era algo vinculado con la izquierda.

- ¿Existen diferencias entre el populismo económico y el populismo político?

- Sabemos que hay diferentes dimensiones del fenómeno, y las dos principales son justamente la que distingue al populismo como fenómeno político y al populismo como fenómeno económico.

- ¿Es decir que sería un populista político?

- Claro, sería populista político, no populista económico.

- El Presidente muchas veces hace referencia a la “batalla cultural” …

- Se convirtió en un populista cultural, que es aquel en el que el líder es visto como una persona más. El hombre cualquiera. El tipo que es como vos, no necesita la seguridad, viaja en aviones de línea y no necesita los vuelos privados. Y en este aspecto también Milei podría ser interpretado como populista.

- Pero no es una persona común, es el Presidente de la Nación…

- No porque sea un tipo común. No es exactamente un tipo común. Pero fue arquero de fútbol, fue cantante de rock y es un economista que en el fondo era un empleado, no era el dueño de su empresa.

- ¿Y populista político o económico entonces?

- Político. Se dirige al pueblo sin intermediación institucional. ¿Populista económico? No. No hay plata, no reparte, no sacrifica futuro al presente. ¿Y populista cultural? También. No es alguien distanciado de las masas.

- ¿Y el kirchnerismo?

- Convoquemos a dos intelectuales que nos ayuden a entender si el fenómeno o el concepto es negativo o positivo. El primero es Ernesto Laclau, que dijo que el populismo es bueno, es anti oligarquía. Y explicó que el populismo es el kirchnerismo y menos mal.

El kirchnerismo empieza a llamarse orgullosamente populista a partir de los trabajos de Laclau y su mujer, Chantal Mouffe. Pero hay otro pensador, que es Murray Rothbard, que tiene trabajos escritos del populismo de derecha.

- ¿Y Milei qué pretende?

- Milei pretende reinterpretarlo diciendo que es de derecha popular, pero se puede decir popular en inglés y Rothbard dice populista. Él se refiere entonces a este fenómeno por el cual el líder directamente apela al pueblo. Lo puede hacer con un partido institucional existente capturándolo como proponía hacer con el Partido Republicano e hizo efectivamente Trump, o lo puede hacer como hizo Milei, fundando una plataforma política nueva.

- ¿Qué significa para Milei tener éxito en términos económicos?

- El éxito para él significa conseguir el equilibrio fiscal o reformar la Argentina estructuralmente. Si es esto último significa tornarla un país desarrollado o una economía de mercado, sea o no desarrollada. Sacar el estado del medio y dejar que la gente se arregle, porque el desarrollo ya no es responsabilidad de los líderes, sino de las fuerzas, de los espíritus animales, de las fuerzas del mercado.

- ¿Qué análisis hace sobre la actualidad de la Unión Cívica Radical?

- La UCR está dividida entre su electorado metropolitano, que es anti-Milei, y sus electores provinciales, que lo votaron. Como la elección de 2025 no es nacional, sino que se desarrolla independientemente en cada provincia, el partido puede simular que su desconcierto es plasticidad. Recién en 2027 tendrá que definir una posición unificada, que dependerá del éxito o fracaso del gobierno.

- Martín Lousteau, presidente de la UCR y senador nacional, dijo que los senadores ganaban menos que los tuiteros del presidente. ¿Qué le pareció sus declaraciones?

- Más allá de las referencias individuales, los sueldos de los senadores son bajos para tiempos normales. El problema es que no vivimos tiempos normales, como prueba el hecho de que Milei sea Presidente, por lo que son necesarios comportamientos excepcionales, como, por ejemplo, bajarse el sueldo.

- ¿Es decir que el Gobierno del Presidente Milei es anormal?

- Nunca había ganado la presidencia un candidato carente de territorio y nunca un Presidente fue tan minoritario en el Congreso. La presidencia de Milei, como él mismo admite, es consecuencia del fracaso colosal de quienes lo antecedieron.