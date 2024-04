“El Presidente descalificó profundamente a la educación pública”, apuntó Sileone

Alberto Sileoni, director de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, dialogó con Democracia y cuestionó fuertemente al Gobierno nacional, principalmente por el conflicto con las universidades públicas. Al mismo tiempo, el ex ministro de Educación nacional remarcó que “hay un ausentismo docente más alto que el que queremos y estamos trabajando mucho con las licencias”.

- ¿Qué puede decir sobre el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas?

- Básicamente es un conflicto que tiene el Gobierno con la educación pública en general, pero también con la existencia del Estado, al cual califica de asociación criminal. Hay una gran cantidad de situaciones en donde el Presidente y otros han descalificado profundamente a la educación pública, a sus docentes catalogándolos como ñoquis y como personas mediocres.

- También dijo que la educación pública es un sitio de adoctrinamiento...

- Me parece que hubo una cantidad de agresiones injustas e innecesarias, lo que terminó generando una marcha muy significativa, pacífica, que se vio en todo el país. Todos los ciudadanos fueron a pedir por la educación y por la universidad pública. Los argentinos a veces incumplimos reiteradamente nuestros objetivos como sociedad, pero en este caso tenemos muy claro que se está traspasando un límite, no solo con la universidad, con la educación pública en general, sino además con el maltrato de un Presidente a todo el que piensa distinto.

- ¿Lo sorprendió tanta gente en la calle?

- No, no me sorprendió. Hay una defensa de algo que es muy caro al sentir de los argentinos, pero también hay un stop. Acá no podés calificar negativamente a todo el mundo. Es un Presidente que llamó burro a un periodista y que al Papa le dijo el imbécil de Roma. También dice que, entre la mafia y el Estado, prefiere a la mafia. No necesitamos esas expresiones en una Argentina dolorida.

- Muchas de las declaraciones que usted hizo mención, Milei las efectuó en campaña, pero también siendo Presidente. ¿Se olvida de la investidura?

- Sí, me parece que no siempre tener convicciones es un valor, porque se pueden tener convicciones que nos lleven a la muerte de las sociedades, o al desvinculo, que es también algo parecido, es la muerte simbólica de las personas. Milei es un Presidente que no tiene los mismos héroes que el resto de la sociedad. Milei tiene como ídolos a los CEO globales y a los evasores. Parece que estamos cayendo en cuenta de que tenemos una distancia respecto de esa persona que es federal, que no hay un punto de contacto donde sentarse a tratar de establecer algún punto de encuentro.

- ¿Qué análisis hace del gobierno provincial de Axel Kicillof dentro de estos 5 meses de presidencia de Milei?

- El Presidente no ganó una sola elección en la provincia de Buenos Aires. Ni las PASO, ni las generales, ni el balotaje. Pero no importa eso, porque tiene legitimidad porque ganó por el 56% de los votos. Del mismo modo, nuestro gobernador ganó por casi 20 puntos de diferencia. Nosotros tenemos un mandato con el pueblo bonaerense, que es exactamente la contracara del camino que está tomando el Presidente. Hemos inaugurado ya 220 escuelas y en ningún lugar nos dicen “para qué inauguramos esa escuela”.

Porque nosotros tenemos errores, la educación bonaerense tiene que mejorar mucho, pero no es que nos hemos propuesto ser la contracara. Inevitablemente lo somos porque no coincidimos en la concepción humana ni en la concepción de sociedad.

- ¿Qué cree que es lo que tiene por mejorar la educación en Provincia?

- La agenda nos la marca la población. Y las familias y la comunidad nos dicen que quieren que haya clases todos los días, porque a veces no sucede y no es por los paros docentes, porque hace cinco años que comenzamos las clases normalmente en la Provincia. Hay un ausentismo docente más alto que el que queremos y estamos trabajando mucho con las licencias. También hay un ausentismo de los estudiantes. Después de la pandemia, se profundizó el ausentismo de estudiantes en el nivel inicial y primario, pero esa es una responsabilidad de la familia. La sociedad nos pide que los chicos y chicas aprendan más.

- ¿Qué planteos le hacen los colegios, ya sean públicos, semiprivados o privados?

- Las escuelas privadas son parte de la cultura bonaerense y estamos trabajando con ellos. Queremos incorporarnos más al destino pedagógico de las escuelas y discutir con ellos. Los pedidos de las escuelas de gestión pública tienen que ver con la infraestructura, el equipamiento y con la posibilidad de arreglar las escuelas. Mas allá de que el Gobierno nacional eliminó el Fondo de Incentivo Docente, nosotros trabajamos mucho para defender el poder adquisitivo del salario de nuestros maestros y auxiliares.

- ¿Cómo cree que se sale de esta situación a nivel nacional sin inversión en educación?

- Este es un gobierno muy atípico que desprecia la educación, la ciencia y la tecnología. Cuando uno gobierna, la medida del interés es la inversión, no el discurso, porque en una mesa de un bar todos podemos decir cuánto me importa esto, lo otro, lo demás. Cuando tenés responsabilidades políticas, yo mido el interés que le ponés a las cosas en relación con la inversión que hacés.

Si decís viva la libertad ofendiendo cruelmente, no estás diciendo viva la libertad. Para que yo crea que decís viva la libertad tenés que comprender al otro. No le creo nada al Presidente cuando dice viva la libertad, porque -en realidad- lo que está diciendo es que vivan los privilegios de unos pocos.