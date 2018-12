“Los estudios del agua están dentro de los parámetros permitidos”, aseguró Perla Casella

Luego de conocerse una serie de estudios y muestreos que llevaron al descubrimiento de la presencia de bacterias que no son normales del ecosistema acuático, como Escherichia coli, principalmente en las Lagunas El Carpincho y Rocha, Democracia consultó a los funcionarios Guido Covini, subsecretario de Obras Sanitarias, Perla Casella, directora de Medioambiente y al presidente del Club de Cazadores (El Carpincho) y miembro de la subcomisión de pesca, Mario Rappa quienes se refirieron a los estudios que se conocieron respecto de dicho espejo de agua.

“La planta está aguas abajo”

Luego de la publicación en El Universitario, de Unnoba, que generó alarma y preocupación, el funcionario Guido Covini aclaró especialmente que “cuando se refiere a planta potabilizadora, es en realidad depuradora, pero imaginate que la planta nuestra está aguas abajo, vuelca después de la bajada de El Carpincho, o sea que no tendría nada que ver con la planta”, para el caso de que se comprobaran los muestreos.

“Podrían ser industrias más arriba, feedlots, los atmosféricos en el volcado, pero no tenemos control sobre eso”, aseguró.

Por su parte, la titular de Medioambiente explicó que se hacen controles mensuales del agua para conocer el estado.

“Los estudios del agua dan dentro de los parámetros permitidos”, aseguró y amplió que “hay niveles que te indican valores para que el agua se pueda tomar, o sea para uso recreativo, y dependiendo del uso de la laguna se determina cuán nocivo es. No es lo mismo la ingesta, el nivel de exposición que si es para fines recreativos y es menor el riesgo”.

Casella indicó que “desde el área de bromatología se hacen estudios mensuales en las lagunas y siempre nos dan bien, es decir, dentro de los parámetros”.

Los estudios se realizan en el laboratorio municipal oficial, “tanto de las lagunas, pozos de agua, y se realizan comparativos de los valores de uso recreativo”.

“Solo falta de oxígeno”

El presidente del Club de Cazadores y miembro de la subcomisión de pesca del club, Mario Rappa explicó a Democracia que hace dos meses realizaron un estudio del agua, con buenos resultados.

“Lo hicimos en Rojas y dio que el agua está buena solo falta de oxígeno”, explicó.

“Los hacemos temporalmente porque yo consumo pescado de El Carpincho, me gusta saber el estado por mí y por la gente que va a pescar, incluso muchos me preguntan, así que para quedarnos tranquilo, lo hacemos”.

En consonancia con el subsecretario de Obras Sanitarias, Rappa resaltó que “todo lo que es de la planta depuradora va por detrás de El Carpincho”.

Aún así, destacó que “el camión atmosférico es un tema, arroja hacia El Carpincho. Ya lo hemos hablado que todo lo que se arroja va a El Carpincho. Hubo denuncias por plásticos de empresas del Parque Industrial”, relató.

Por otro lado, Rappa remarcó que “El Carpincho van a tener que dragarlo porque está tapado en el sedimento, es impresionante. Junín no va a tener descarga de agua, está cada vez más tapada”.

Una de las razones es que “los desperdicios, todos van a El Carpincho, lo que se tire en el Parque, muere en El Carpincho. En las costas ves botellas, plásticos y termina quedando ahí y no tenemos forma de solucionarlo. Si llueven 20 milímetros de golpe se inunda Junín. Es la salida de agua”, enfatizó.

Sobre las muestras y los estudios que se conocieron, Rappa remarcó que “es importante conocer sobre cualquier situación que pudiera afectar a la laguna. Nosotros, todos los fines de semana hacemos torneo de carpa, sería interesante saber cualquier situación que pueda afectar . Uno no quiere que la gente tenga ningún problema”.

Los estudios

Romina Schiaffino, bióloga e investigadora de la Unnoba y del Conicet, que realiza sus estudios en el Centro de Investigación y Transferencia del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Citnoba, Conicet-Unnoba-Unsada), en un laboratorio ubicado en nuestra ciudad explicó que “de Escherichia coli hay un montón de cepas, algunas son nocivas, como la que causa el Síndrome Urémico Hemolítico, y otras no. Que hayamos encontrado Escherichia coli solo está marcando que hay un ingreso de materia fecal. Pretendemos realizar estudios en mayor profundidad, ya que los que tenemos hasta ahora solo nos dan indicios”.

“Cuando tengamos certezas no nos vamos a quedar solo con una publicación en una revista científica. El objetivo es que el conocimiento sirva a la comunidad; por lo que estos hallazgos serán comunicados. La idea es que esto sirva para generar conciencia, implementar regulaciones y controles en las lagunas. La ignorancia es cara”, enfatizó.