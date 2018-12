Julio Lascano expondrá en el Centro Cultural Borges

El destacado arquitecto y artista de nuestra ciudad Julio Lascano, ganador en la Bienal de Florencia en 2017, inaugura el próximo 6 de diciembre a las 19 su exposición “Ya no, aún no” en el Centro Cultural Borges de la Capital.

La muestra estará vigente hasta el 13 de enero de 2019 en la sala 23 pabellón Berni del Centro Cultural Borges, ubicado en calle Viamonte 525 (CABA).

En diálogo con Democracia, Lascano contó que “la muestra lleva el mismo nombre que la que realicé en el Maca en mayo, en Junín: Ya no, aún no, pero estoy proponiendo nuevas expresiones artísticas. Agrego nuevas obras y crezco en lo que siempre quise desarrollar que es esto del arte como un espacio de habitar, de estar, de permanecer, de descubrir, ante el hecho estático del arte actualmente, de la obra en sí, de la pintura, siempre pegada al muro, a la pared es positiva. Estoy proponiendo el hecho de despegar, de transformarse en un espacio de habitar, desde el hecho primitivo del hombre de habitar”.

Ahondando en su búsqueda y propósito artístico, aseguró que trata de “exponer la ruptura de los límites entre el interior y el exterior, lo público y lo privado, lo real y lo virtual. Por eso quiero que el expectador recorra la obra y que su visión sea como un escaneo, de barrer la vista y la observación cual si fuese una pantalla o que a su vez está recorriendo la ciudad , la metrópolis, la ciudad en su vorágine, en su caos”.

Algunas obras están fuertemente vinculadas a la textura, la trama, la molécula, “por eso me asumo como un hacedor de arte molecular”.