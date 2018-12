Gustavo Frederking: “Haremos hincapié en la mejora de los caminos rurales”

Esta semana se renovaron las autoridades de la Sociedad Rural de Junín y Gustavo Frederking es el nuevo presidente de la entidad por un período de un año.

En diálogo con Democracia, el dirigente aseguró que continuarán con la línea de trabajo, donde “la acción gremial de nuestros socios es la principal tarea así como ampliar el número de socios”.

A su vez remarcó que resulta necesario que “hacer entender a la gente la importancia de la gestión gremial, poder hablar con la mayor cantidad de gente posible, escuchar al productor en las reuniones y trabajar de manera integrada”.

Cuestiones puntuales en Junín

Sin dudas una cuestión que aún no se resolvió en nuestra ciudad, es la de la situación de los caminos rurales, que Frederking considera un tema de gran dimensión.

“Los caminos de Junín no están bien, es necesaria la mejora. Haremos mucho hincapié en eso. Este año no se pudo lograr el consenso con las cinco entidades para llevar un proyecto en común a la municipalidad pero lo buscaremos”, aseguró.

En ese sentido, el dirigente destacó: “Creo que estamos expectantes para cuando se trate el presupuesto en el municipio ya que tenemos la promesa del tema de la afectación de la tasa de red vial, creemos que va a ser del 50% de lo que se recauda. Hasta el momento no lo tenemos.Sería un logro muy positivo aunque no se puede adelantar hasta que no se apruebe. Igual hay que seguir trabajando y hablando con las entidades, aunar criterios”.

Asimismo, dijo que se trabajará fuertemente con la mesa porcina y lechera de la ciudad.

“Al límite”

A nivel nacional, Frederking remarcó que el productor “está con la capacidad contributiva al límite”.

Y reclamó que “de la renta del campo, el 50 o 60% se va en impuestos, cuando hay sectores que ni siquiera pagan impuestos a las ganancias”.

Ese es un punto en el que aseguró que resulta importante el trabajo de la Sociedad Rural de Junín.

“Queremos hacer foco en la actividad gremial porque estuvimos a punto cuando fue el tratamiento del presupuesto a nivel nacional de que se volvieran a modificar los bienes personales”, destacó.

Nuevas autoridades

La nueva conducción tendrá mandato por un año y quedó integrada con el presidente, Gustavo Frederking; vicepresidente, Pablo Germán Barisich; secretario, Julio Roberto Melcon; tesorero, Carlos Cristian Franco; vocal titular / prosecretario, Gerardo René Aperlo; vocales titulares, Juan Ignacio Alzari, Alejandro Agustín Barbieri, José Ignacio Bertamoni, Roberto Carlos Roldán, Gustavo José Longinotti, Rodolfo Clemente Lapietra, Juan Agustín Batac; vocales suplentes, Sergio Enrique Tuñón, Mirta Beatriz Sciutto, Bruno Eduardo Barbieri, Guido Andrés Barbieri, Claudio Rosas, Mariano Miguel Guibelalde.