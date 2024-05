Impermeabilización de techos: venta y colocación de membranas y pintura

Desde hace 10 años está en nuestra ciudad Lami Plas Junín, de Eduardo Muscariello, empresa dedicada a la venta y colocación de membranas Lami Plas e impermeabilización con pintura fibrada para pisos de terrazas.

En diálogo con Democracia, Eduardo Muscariello manifestó que el trabajo se basa principalmente en la impermeabilización de techos, ya sea con membrana Lami Plas o con pintura fibrada, que es solo para pisos transitables de las terrazas. Según lo aclarado por el entrevistado, la membrana Lami Plas es también muy utilizada en techos sean estos de losa o de chapas.

Cabe destacar que cuando ellos se encargan de la venta y también de la colocación de las membranas, el precio del material es más conveniente que el de la venta solamente. Por estos tiempos solo realizan esos trabajos en Junín y localidades cercanas.

En el caso de las ventas, que es directa de fábrica, no solo venden membranas Lami Plas en nuestra ciudad, sino también en localidades de la región.

Muscariello cuenta con un equipo que realiza impermeabilizaciones desde hace muchos años. Por estos meses el trabajo se ha intensificado a raíz de los días de lluvia que hubo y la necesidad de impermeabilizar los techos de sus casas que tiene la gente.

“Yo estoy con mucho trabajo. Es un rubro que no depende de la economía, sino de la necesidad de la gente. En los tres años anteriores de sequía, trabajamos, pero ahí nomas. En cambio ahora, que llueve bastante seguido, no damos a basto con el trabajo. Es una necesidad, no un lujo”, manifestó.

Eduardo Muscariello, al aproximarse el décimo aniversario de su empresa, agradeció a toda la gente que confió en ellos. “Siempre tratamos de brindar un servicio muy bueno a la gente, con garantía en los trabajos que hacemos. Estamos muy agradecidos a los clientes y amigos que nos acompañaron en este tiempo”, destacó.