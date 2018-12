Investigan la presencia de materia fecal en la Laguna El Carpincho

El reciente hallazgo de materia fecal en la Laguna El Carpincho y de Rocha generó alarma e inquietud en la población aunque los estudios continúan para saber si son efectivamente nocivos para el ser humano.

La información fue proporcionada por Romina Schiaffino, bióloga e investigadora de la Unnoba y del Conicet quien estudia una clase de bacterias que se encuentran presentes en lagunas, cursos de agua y ríos, llamadas también bacterioplancton.

Fue en la publicación El Universitario, de la Unnoba, donde se refirió al descubrimiento que se realizó tras los muestreos periódicos en las lagunas de la región, tras la presencia de bacterias que no son normales del ecosistema acuático, como Escherichia coli, encontrada principalmente en las lagunas El Carpincho y Rocha.

Aún se desconoce la procedencia y por ello se sigue investigando aunque Schiaffino aseguró que “puede ser de la planta potabilizadora de residuos cloacales de Junín, de emprendimientos porcinos o vacunos, de feedlots. O de todo eso junto”.

La investigadora considera que deben profundizarse los estudios para determinar si las cantidades resultan peligrosas para los seres humanos y si son causales de enfermedades.

Schiaffino explicó que “de Escherichia coli hay un montón de cepas, algunas son nocivas, como la que causa el Síndrome Urémico Hemolítico, y otras no. Que hayamos encontrado Escherichia coli solo está marcando que hay un ingreso de materia fecal. Pretendemos realizar estudios en mayor profundidad, ya que los que tenemos hasta ahora solo nos dan indicios”.

“Cuando tengamos certezas no nos vamos a quedar solo con una publicación en una revista científica. El objetivo es que el conocimiento sirva a la comunidad; por lo que estos hallazgos serán comunicados. La idea es que esto sirva para generar conciencia, implementar regulaciones y controles en las lagunas. La ignorancia es cara”, enfatizó.

Su localización en zonas bajas hace que las lagunas sean receptoras de lo que drenan las zonas más altas.

Laguna de Gómez

Otro hallazgo llamativo es la alta presencia de fósforo, sobre todo en la Laguna de Gómez, que según destaca el periódico “se estima que es producto del empleo de fertilizantes en la actividad agrícola”.

Schiaffino destacó que “si luego de fertilizar llueve, esos nutrientes y agroquímicos aplicados van al arroyito o canal, del canal al río, del río a la laguna”.