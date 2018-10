Viviendas para mujeres víctimas de la violencia

La legisladora bonaerense por el Frente Renovador Valeria Arata presentó un proyecto de ley para garantizar el acceso prioritario en los programas y planes de vivienda a mujeres que han sufrido violencia de género y no cuentan con una solución habitacional disponible.

Al respecto, la diputada afirmó: "Esta es una iniciativa que comenzó trabajando la ex senadora Micaela Ferraro y es en el marco de la Ley 14407 por la que se adhiere a la Ley Nacional 26485 de Protección Integral a las Mujeres. Desde el Frente Renovador tenemos el compromiso de realizar todo tipo de acciones tendientes a proteger y garantizar una vida sin violencia y con posibilidades de obtener recursos para salir de esa esfera, que trae aparejada muchas veces la dependencia económica".

"En muchos casos, las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran ante la necesidad de regresar a los contextos violentos por encontrarse desprotegidas. Por eso es que el Estado debe brindar esa protección, garantizando el acceso prioritario a los programas y planes de vivienda a las mujeres que sufren violencia de género, junto a sus hijos", remarcó la dirigente por la Cuarta Sección Electoral.

“Según el informe del Indec, que recabó datos de todos los juzgados y comisarías de la Argentina, 86.700 mujeres denunciaron en 2017 algún caso de agresión física o psicológica; número que cuadriplica el registrado cuatro años antes, en 2013, cuando los casos sumaron 22.577. Cabe aclarar que estas cifras no representan la totalidad de los casos de violencia contra las mujeres, sino solo aquellos en los cuales se radicó una denuncia”, señaló Arata.

"Esta semana sufrimos las muertes de Sheila, de apenas diez años, y de Estefanía, de nueve. En ambos homicidios los detenidos por los asesinatos son familiares. Necesitamos un Estado más sensible y eficiente para intervenir preventivamente y no cuando los hechos ya fueron consumados", lamentó la diputada massista.

"Uno de los más grandes impedimentos que poseen las mujeres a la hora de denunciar la violencia doméstica es poder acceder a una solución habitacional, tanto para ella como para sus hijos, que les permita alejarse del marco de violencia sufrido y poder desarrollar su vida posterior de manera independiente. El presente cupo, acompañado del equipo interdisciplinario propuesto, será una herramienta que le permitirá a la mujer obtener mayor grado de autonomía", cerró.