Por un acuerdo económico logran que el ex Boca Villa no llegue a otro juicio

La Justicia suspendió el juicio contra Sebastián Villa por abuso sexual y los abogados de la víctima pidieron resolverlo con una "reparación integral del daño", es decir un acuerdo económico entre las partes. La jueza y el fiscal se opusieron y ahora pidieron su recusación. El futuro del ex jugador de Boca, de nacionalidad colombiana, dependerá de esta resolución judicial.

Tamara Doldán denunció a Villa por un abuso sexual cometido a mediados de 2021, dos años antes de ser condenado en otra causa por violencia de género. Ahora, en una audiencia realizada en los Tribunales de Lomas de Zamora, Tamara Doldán repasó las consecuencias que tuvo en su vida el brutal ataque. Desde perder trabajos, hasta no tener un domicilio fijo y no poder convivir con su hijo, hasta reiteradas crisis de ansiedad y de angustia.

Doldán ahora vive en el exterior. A través de su abogado, Roberto Castillo, alegó que el acuerdo económico sería reparador para las consecuencias que generó el proceso en su vida y que le permitiría asentarse en el exterior.

Castillo argumentó en declaraciones a la prensa metropolitana que "ella lo que le dice a la Justicia es que no quiere declarar, no quiere revivir todo esto ni que se ventilen cuestiones íntimas en el juicio". Pero la jueza Lidia Moro, rechazó el pedido de la querella y manifestó su intención de ir a juicio para determinar si Villa es responsable del abuso sexual agravado. En el mismo sentido, el fiscal Hugo Carrión, expresó que no podría suspenderse el juicio al tratarse de un delito grave y de acción pública. Además de que "no sólo hubo un daño contra la víctima, sino contra la sociedad".