Apuntan a regular la calidad ambiental en la construcción

El Club de Emprendedores de Junín dictó una capacitación sobre construcciones sustentables, que tuvo como temática convocante la necesidad de regular la calidad ambiental en la construcción de edificios para reducir el cambio climático y giró en torno a uno de los puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

La actividad tuvo lugar en el auditorio de la Subsecretaría de Producción y fue brindada por el reconocido arquitecto Jorge Czajkowski. Además, de la jornada participaron funcionarios y concejales de Cambiemos, comprometidos con el cumplimiento de la agenda internacional de protección ambiental.

Acerca de la temática puntual de la disertación, Jorge Czajkowski, arquitecto y profesor de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), expresó: “Arrancamos con cuestiones como el cambio climático, la crisis energética en la Argentina, cómo estamos construyendo en el país y en la provincia de Buenos Aires, resultados de investigación de mi laboratorio de Arquitectura y Hábitat Sustentable de la UNLP. En función de todo eso se armó esta capacitación que tendrá una certificación del Ministerio y, para los profesionales, de la UNLP”.

Ordenanzas

“Es un combo de cosas que ayuda a los municipios que se interesan o promueven las construcciones sustentables. Ya está aprobada desde la semana pasada una ordenanza en el municipio de Olavarría, así que esperamos que Junín y Pergamino sean el segundo y tercero en sumarse”, dijo Czajkowski y añadió: “De a poco vamos a ir asistiendo a los 135 municipios en toda la provincia de Buenos Aires para que se cumpla una ley que es del año 2003, que no se ha venido cumpliendo quizás porque uno de los problemas era que los concejales no tenían cerca a quien los asesore; entonces desde el Ministerio estamos haciendo todo el paquete: les damos el proyecto de ordenanza, hablamos políticamente de cómo esto se puede implementar y las ventajas que trae”.

Por su parte, Marcelo Balestrasse, secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas del municipio, afirmó: “La iniciativa estuvo promovida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia porque desde el Gobierno de Junín estamos buscando que la construcción empiece a tener otros rumbos, habida cuenta de que la crisis energética llegó para quedarse”.

En ese sentido, añadió: “Estamos promoviendo un camino hacia nuevas ordenanzas que se puedan empezar a aplicar en la ciudad con el código de construcciones, con el rumbo justamente de una edificación más sustentable”.

“Hemos invitado a todas las matrículas, a los colegios de arquitectos, ingenieros, técnicos no solo de Junín sino también de la zona, como así también a varios vecinos, funcionarios y también estuvieron presentes los concejales de nuestro gobierno”, detalló.

Además, el funcionario añadió que “en esta jornada estuvimos trabajando para aprender e imbuirnos en este tema tan importante de cara al futuro y dando los primeros pasos en la ciudad”.

Energías renovables

A su vez, Mariano Briolotti, director provincial de Promoción de la Tecnología e Innovación, manifestó: “Nosotros desde el Ministerio tenemos, una intensa agenda en cuanto a la promoción de las energías renovables. Vemos que no es lo único que se necesita sino que, además, es necesario que esa energía no se pierda ni se desperdicie. En este sentido, estamos trabajando y promoviendo la contención de la energía que se genera y, por supuesto, el cuidado de las energías tradicionales que no es algo que abunde; tiene un costo interesante y aumenta cada vez más a nivel mundial”.

Briolotti informó que esta será la primera de una serie de tres charlas y sostuvo que “entramos en este proceso de incentivo, capacitación, divulgación y absorción posterior de todos los beneficios de estas cuestiones”.

De la capacitación también participaron los concejales de Cambiemos Cristina Cavallo y Juan Carlos Tolosa Rossini, quienes coincidieron en remarcar que esta temática ambiental constituye una medida importante de cara al futuro, y un horizonte para el Gobierno de Junín.

“Nos pareció oportuno entrar bien en tema, empezar con esta capacitación que está en consonancia con un proyecto de ordenanza de edificaciones dentro de lo que tiene que ver con construcciones sustentables. Tuvimos la propuesta del Director Provincial en Innovación y Tecnología, así que nos informamos y reunimos oportunamente con el secretario de Obras Públicas, arquitecto Marcelo Balestrasse, a los efectos de analizar esta temática de desarrollo sustentable que es una medida que lleva adelante el Municipio”, detalló Cavallo.