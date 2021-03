En noviembre de 2022 se realizará el juicio por el femicidio de Rosa Fernández

En el contexto de la marcha que se realizó ayer en pedido de justicia por el femicidio de Rosa Fernández, el fiscal de la causa, Dr. Esteban Pedernera, informó que el juicio oral contra el imputado, Sandro González (expareja de la víctima), se realizará en noviembre de 2022. Está acusado de “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”.

Lo afirmó Nilda en diálogo con TeleJunín, madre de la joven de 29 años que fue asesinada el 26 de julio del año pasado, cuyo cuerpo fue hallado 18 días después del hecho en una obra en construcción de calle Siria, entre Necochea y Pringles, donde trabajaba el homicida.

“Me atendió el fiscal, Andrés Rosa y Luis Chami y otros funcionarios. Me dieron una respuesta: que en noviembre de 2022 recién se va a realizar el juicio oral contra el asesino, pero todavía no hay una fecha concreta”, afirmó.

“Esto me dejó un poco más tranquila porque pensé que se habían olvidado de mi hija, pero veo que va todo bien y con la causa cerrada, ya que tienen todas las pruebas y el único culpable es él (González)”, destacó.

Actualmente, “yo estoy con las hijas de Rosa, mientras que los hijos están con la madrastra. Todavía no me han notificado nada, mientras mis nietos siguen a la deriva y no sé con quién se van a quedar. Yo deseo que estén conmigo porque soy la abuela”, expresó.

El hallazgo

Con base en los dichos de los testigos, el fiscal Pedernera sostuvo que todo indica que el femicidio fue cometido el domingo 26 de julio en el domicilio de González, donde se produjo una discusión entre los dos integrantes de la expareja -que tenían tres hijos en común-.

El fiscal informó que el hallazgo se produjo luego de que dos testigos se presentaran espontáneamente y aportaran información precisa sobre lo ocurrido con la víctima, ya que el propio imputado se los había confesado.

Un día antes, “el cerco comenzó a cerrarse, apareció un testimonio contundente que pudimos corroborar con otros testimonios y a las 19.30 dispuse la detención de urgencia del imputado y, a partir de ese momento, comenzamos a planificar la búsqueda del cuerpo porque era muy categórico que Rosa estaba muerta", dijo el fiscal.

Al seguir el hilo de los hechos, dijo que era probable que el agresor matara a Rosa el domingo 26 de julio entre las 18 y las 19 horas, ya que por la cámara de seguridad del barrio se lo veía ingresar a la casa a las 18 y saliendo a las 19.

“Cuando se cae la coartada, que él dice haberla dejado a las 18.30 y que regresa a su domicilio, se pudo comprobar que en definitiva ella nunca bajó del auto, sino que vuelve con él a su casa”, manifestó el fiscal.

“Luego de cometer el homicidio, él fue a Lincoln a buscar a la mujer. Según los testigos, la chica muerta quedó oculta en el baúl del auto, es decir, él viaja a Lincoln con la chica en el baúl, porque cuando la mujer de él quiere acarrear algo en el baúl, este le dice que no y la obliga a llevarlo en el asiento trasero pese a que iba ocupado con los hijos”, sostuvo.

"Tenemos referenciado que (González) recibió una cachetada y él la toma del cuello hasta que se desvanece y cae a sus pies y ahí él cuenta haberla envuelto en un cobertor que utilizaba para cubrir el auto y en una lona celeste. La cargó en el baúl del auto y al día siguiente aprovechó que trabajaba en la obra, cavó el pozo y la enterró", relató.

El entierro del cuerpo de Rosa habría sido el lunes 27 de julio, en el inmueble ubicado en Siria, entre Pringles y Necochea.

Pedernera informó que el cuerpo de la víctima fue remitido a la morgue judicial, donde se realizó la autopsia, cuyo resultado confirmó que falleció a raíz de una "asfixia mecánica".