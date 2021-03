Marcha y pedido de justicia por la juninense María Rosa Daglio

Vecinos y familiares de la psicóloga juninense María Rosa Daglio realizaron hoy una marcha para pedir justicia por la muerte de la mujer en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

El punto de encuentro fue en el cruce de la avenida Rivadavia y la avenida de Mayo, tras lo cual los asistentes marcharon hacia la comisaría. Los reclamos de los allegados y de la familia de Daglio apuntaban al juez Marcelo Riquert, quien benefició Alejandro Miguel Ocho con prisión domiciliaria .



El viernes pasado, Daglio golpeó su cabeza contra la vereda cuando un motochorro intentó robarle en la calle, y, aunque fue trasladada de urgencia al Hospital Haedo, en el centro de salud confirmaron su muerte unas horas después.

La autopsia reveló que la psicóloga murió a causa de los golpes recibidos y por el hecho, Alejandro Miguel Ochoa, fue imputado por el delito de homicidio en ocasión de robo y se negó a declarar.

Ochoa, quien continúa detenido, fue beneficiado con la prisión domiciliaria en medio de la pandemia del coronavirus, y fue apresado el lunes por la Policía Bonaerense en su domicilio de la localidad de Castelar.

"Estamos tratando de sacar las últimas fuerzas que me quedan. Gracias a todos los que hicieron presentes. María está presente. Queremos justicia. Basta de que nos maten. Como puede ser que hoy esté pidiendo por mí mamá", señaló una de las hijas de la psicóloga.

Asimismo añadió: "Hasta cuando vamos a seguir, tenemos miedo. Gracias a todos los vecinos. Tenemos que unirnos y pedir para el Estado pague, que paguen los jueces: me sacaron a mi mamá. Queremos que paguen todos los responsables. Esto no va a quedar así. Esto recién comienza. No nos van a callar".