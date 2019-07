Pablo Petrecca recibió a integrantes del Concejo Deliberante Estudiantil

En el marco de una recorrida por el Palacio Municipal y el Concejo Deliberante, los estudiantes que conforman dicho órgano deliberativo tuvieron un acercamiento con el jefe comunal, Pablo Petrecca, con quien pudieron charlar y sacarse todas las dudas con respecto a las funciones que atañen al liderazgo del Ejecutivo local. También pudieron conversar con referentes políticos de distintos bloques para tener una idea más acabada sobre las responsabilidades y compromisos que requiere la tarea legislativa.

Se trata de una medida muy importante para incentivar aún más el entusiasmo que estos jóvenes demuestran por la política como herramienta de transformación social y por la posibilidad de intervenir la realidad para cambiarle la vida los vecinos de la ciudad.

Acerca del recorrido, Melina Fiel, Concejal de Cambiemos y presidenta de la Comisión de Educación del Concejo Deliberante Estudiantil (CDE), manifestó que “a principio de año mandamos un cronograma a las escuelas en lo que notificamos sobre la idea de realizar este tipo de encuentros cada 15 días. Hoy nos tocó el recorrido de la parte ejecutiva y legislativa y, en ese sentido, tuvieron la posibilidad de dialogar con el Intendente Pablo Petrecca y el Secretario General Martín Beligni, que les comentaron cómo es el manejo del Gobierno de Junín”.

“También recorrimos las distintas oficinas en el Palacio Municipal y luego seguimos con la parte legislativa, el Salón Rojo al que ya conocen porque forma parte de su ámbito de deliberación, el Salón Azul donde están presentes las comisiones y también conversaron con los diferentes bloques políticos”, detalló Fiel y afirmó que “esto es muy importante para ellos porque, de esta manera, empiezan a tener un contacto real para ver cómo desde los poderes Ejecutivo y Legislativo se llevan adelante las políticas de Estado”.

Proyectos y propuestas

Asimismo, la edil señaló que “este encuentro nos permitió también comenzar a plasmar los diferentes proyectos y propuestas que ellos tienen. Próximamente vamos a contar con la visita de la subsecretaria de Medio Ambiente, Perla Casella, porque ellos están muy interesados en el cuidado ambiental. En este sentido, les propusimos tanto a los estudiantes, como a los profesores y encargados que los acompañan que visiten el Relleno Sanitario que es una gran obra que tiene este gobierno, con la ayuda de la gobernadora María Eugenia Vidal”.

“Dentro de los ámbitos legislativo y ejecutivo contamos con recursos que son infinitos como las propuestas y proyectos, pero también con otros más finitos que hacen al presupuesto. Es importante que tomen conciencia de esto porque es algo que genera limitaciones, al igual que sucede en los ámbitos familiares”, destacó.

Acerca del entusiasmo que muestran los estudiantes con la política, la concejal de Cambiemos expresó: “Me da un orgullo enorme ver el compromiso que tienen, las ganas y la responsabilidad con la que se tomaron esta posibilidad de participar para cambiar la realidad de la ciudad. Están todo el tiempo proponiendo proyectos que surgen desde su participación en clubes, en la escuela, en la facultad y eso es muy bueno. Esta mirada joven que tienen muchas veces se nos escapa a nosotros y que nos ayudan muchísimo porque tienen que ver con los espacios que ellos recorren y que pueden aportar a la realidad de la ciudad”.

Experiencias

Una de las partícipes del recorrido fue Camila Villafañe, presidenta del Concejo Deliberante Estudiantil, quien sostuvo que “fue un encuentro muy lindo y el Intendente nos recibió de forma muy cálida, al igual que en cada una de las oportunidades que venimos. Fue muy buena la posibilidad de poder conversar con las autoridades máximas a nivel local, sobre todo para tener un contacto humano y fluido para que no tengamos que verlo desde afuera, sino tenerlos en frente y que nos reciban”.

Acerca de su rol de encabezar el CDE, Villafañe dijo que “es una gran responsabilidad, pero también un desafío muy importante para mí. Es muy lindo saber que todos los chicos depositaron su confianza en mí desde un primer momento. Cuando di mi primer discurso les expresé los nervios que sentía por la tarea que me asignaron y que venía a ser uno más; no va a haber ninguna parcialidad ni favoritismo y eso es lo que muchos se encargaron de agradecerme de manera personal”.

Por su parte, Ramiro Palmieri, secretario de dicho órgano estudiantil dijo que “primero que nada quiero agradecerle al Intendente como también a las autoridades presentes por habernos recibido a todos. Es muy lindo tener este tipo de encuentros porque casi nunca venimos a visitar el Palacio Municipal, por lo que estamos muy contentos por el recibimiento que hemos tenido y por los regalos. Como dijo Camila, la charla fue muy positiva y amena, pudimos intercambiar miradas y opiniones con el Intendente, y para nosotros es muy importante”.

Palmieri también señaló que “cada vez que venimos, todos los concejales nos hablan sobre la importancia de nuestra participación y que nosotros somos el futuro, entonces es algo que nos interpela demasiado y constituye una experiencia inolvidable para cada uno de nosotros. Fundamentalmente, es una gran alegría el hecho de hacer algo en beneficio de nuestra ciudad”.

Por último, Judith Salamone, prosecretaria del CDE brindó sus sensaciones al respecto, al decir que “para mí fue muy interesante tener este encuentro porque, personalmente, quiero tener una gran participación en la política y esta oportunidad que se nos abre con el Concejo Deliberante Estudiantil es buenísima para eso. Pudimos tener una charla muy linda con el Intendente y le hicimos muchas preguntas para conocerlo mejor y saber más de sus funciones, así que estamos más que contentos por eso”.