Sarmiento visita a Godoy Cruz de Mendoza en el arranque de la fecha 12 de la Liga Profesional

Sarmiento abrirá este mediodía la fecha 12 del Torneo de la Liga Profesional, en condición de visitante, frente a Godoy Cruz de Mendoza, en el Estadio Feliciano Gambarte.

Será desde las 13.30, con arbitraje de Pablo Echavarría, y el encuentro significará una nueva oportunidad para el Verde de lograr su primer triunfo en condición de visitante, tanto en el presente campeonato como en lo que va de su campaña en Primera División, desde el ascenso conseguido en enero.

El conjunto dirigido por Mario Sciacqua viene de empatar sin goles frente a Huracán, en la jornada anterior, en el Estadio Eva Perón. Con las tablas frente al Globo, el club de Junín acumula cuatro partidos consecutivos sin triunfo, pese a dejar una imagen positiva en el campo de juego.

Bien distinta es la situación en Godoy Cruz, que tras la salida de Sebastián Méndez como entrenador -y su reemplazo por el uruguayo Diego Flores-, logró dos victorias en fila por goleada: 4 a 0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata como local y 4 a 1 Aldosivi de Mar del Plata de visitante.

Para el once titular, el cuerpo técnico del club juninense no contará con el cordobés Federico Bravo, quien fue intervenido quirúrgicamente por una lesión testicular sufrida durante el encuentro ante Huracán y si bien ya fue dado de alta, no podrá estar en los próximos partidos.

En su lugar ingresaría el defensor oriundo de Olavarría, Braian Salvareschi, quien ya está en condiciones de jugar, luego de haber cumplido la suspensión por la expulsión frente a River. Otro que está apto para volver es Sergio Quiroga, tras recuperarse de la lesión que lo marginó de la fecha pasada.

De esta forma, de no mediar cambios, el equipo saldría con el capitán Manuel Vicentini al arco; línea de cinco defensores con Martín García, Braian Salvareschi, Federico Mancinelli, Nicolás Bazzana y Gabriel Alanís; en el medio, Guido Mainero por derecha, Julián Chicco en el círculo central, Yaír Arismendi por izquierda; Federico Paradela más suelto, como un enlace; y Jonatan Torres como único punta definido.

Sarmiento se encuentra en la posición número 19 de la tabla de posiciones, con 12 puntos, mientras que el Tomba aparece con mejor presente, en el séptimo puesto, con 16 unidades.

De los últimos 12 puntos en juego, el equipo de Junín sólo pudo rescatar tres (empates ante Colón, Lanús y Huracán, y una derrota con River), con tres goles convertidos. En condición de visitante, en lo que va del torneo, pudo consechar dos unidades, producto de los empates con Colón de Santa Fe y Lanús.