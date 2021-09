Un equipo en alza: la incidencia del DT Diego Flores desde su arribo a Godoy Cruz

Godoy Cruz recibe a Sarmiento para alargar el hilo de victorias que lleva en la Liga Profesional 2021, tras el arribo del entrenador Diego Flores. En las últimas dos jornadas logró dos triunfos con goleadas incluidas a Gimnasia Esgrima La Plata (4-0) y a Aldosivi de Mar del Plata (1-4). Esta vez, el duelo será ante un equipo dirigido por un extécnico de la institución cuyana: Mario Sciaqua.

Para esta fecha, ambos conjuntos llegan con ganas de llevarse los tres puntos. El Verde viene de igualar sin goles contra Huracán y se ubican en el 19° puesto con 12 puntos; mientras que los dirigidos por el DT Diego Flores, con una buena racha, se encuentran séptimos con 16 unidades; a siete puntos de los líderes Talleres y Lanús.

Ganar es lo único que les sirve a ambos equipos: a uno para ratificar el buen presente y prenderse en el lote de los de arriba de la tabla de posiciones, y al otro para legitimar un proceso de fútbol que pareciera no tener un horizonte claro.

No es el presente lo único que no favorece a Sarmiento, también lo es el historial: se enfrentaron 3 veces en Primera División. El Tomba lleva un partido de diferencia sobre Sarmiento, con la salvedad de que el Verde nunca venció a los mendocinos y empataron en dos ocasiones.

La extrovertida historia del DT de Godoy Cruz

Diego Flores es un cordobés apasionado por el fútbol y los aspectos tácticos que convergen en este deporte. Se encuentra en el grupo de aquellos entrenadores que no brillaron como jugadores pero que, a base de pasión y constancia, lograron introducirse en el mundo del fútbol profesional portando el buzo de DT. Sebastián Beccacece, Luis Zubeldía, Jorge Samopoli, entre otros, son casos que conforman este sector.

Flores, de 40 años, tuvo su paso como futbolista en el Club Atlético Las Flores, de la liga cordobesa. Como entrenador, comenzó su carrera en General Paz Juniors y registró un paso por Sportivo Belgrano de Almafuerte, siempre en su Córdoba natal. Luego de esa etapa inicial, emigró en búsqueda de nuevos desafíos.

Es un ferviente admirador del entrenador rosarino Marcelo Bielsa, para quien colaboró con el análisis de videos al incorporarse a su grupo de trabajo en su paso por el Lille francés. Tras el breve paso por el país gales, Flores también acompañó a Bielsa en Leeds, donde ofició de ayudante y traductor del entrenador en las conferencias de prensa.

Después de formar parte del ascenso a la Premier League con el Leeds, Flores volvió a Argentina, a la espera de una oportunidad para comenzar su carrera como entrenador.

Por otro lado, y como parte de esta escuela futbolística, en un viaje de intercambio a Irlanda para aprender metodologías de trabajo, se dio el gusto de conocer a Mauricio Pochettino, quien en ese momento dirigía al Tottenham en la Premier League.

Tras esa larga espera de poco más de un año, el martes 31 de agosto, Flores comenzó su ciclo como entrenador de Godoy Cruz, trepando de la 21° posición a la 7°.

Así juega el Tomba, según tres periodistas de Mendoza

Democracia dialogó con tres periodistas deportivos que cubren el día a día de Godoy Cruz para explicar cómo juega el Tomba y el fenómeno generado por el nuevo entrenador Flores.

Diego Agrain es periodista de Radio Nihuil y, al respecto, contó: “El equipo ha respondido a Flores, ha encontrado el nivel que el Gallego Méndez no pudo encontrar. Está potenciando a algunos jugadores y se está viendo. Un ejemplo es el caso del arquero: Godoy Cruz tenía una falencia en lo que hace a ese puesto desde la salida de Rodrigo Rey, y Espínola pudo suplirlo”.

Sobre el juego del equipo detalló: “En la mitad de cancha, Nelson Acevedo se ha convertido en la brújula de este equipo y le ha dado estabilidad. Sabe en qué momento puede meter una asistencia. También Martín Ojeda viene siendo un jugador con un rendimiento alto”.

Acerca de la incidencia del DT, expresó: “Flores al llegar dijo que había que cortar con los goles en contra y lo pudo hacer, pese a que el equipo no tiene jugadores de jerarquía en la defensa”.

Respecto al funcionamiento del equipo analizó: “Es defensivamente ofensivo: que llega al arco contrario y que tiene efectividad. Ha aprovechado los segundos tiempos contra Gimnasia y Aldosivi para tener la pelota en campo rival. El técnico sabe que la clave está en tener la pelota lejos del arco para que no le lleguen al arco propio, ya que reconoce las falencias en defensa”.

Siguiendo con las miradas cuyanas, Emanuel Tristán, quien realiza la cobertura radial del Tomba para el programa “Dos de punta” por Radio Andina y es editor de deportes en el diario “Mendoza Post”, opinó: “Ha sido un equipo ciclotímico e irregular que arrancó muy bien con el Gallego Méndez con una propuesta ofensiva y dinámica, ganándole a Rosario Central y Defensa y Justicia, y luego se empezó a caer”.

“Un equipo insípido que no dejaba ninguna emoción durante los noventa minutos, con una defensa endeble y sin patear al arco. Así estuvo hasta que se fue Méndez con la derrota por 3-0 con Vélez”, siguió.

En torno a la figura del nuevo entrenador indicó: “Cuando llegó Flores, a quien no conoce nadie y lo conocemos por haber sido el traductor de Bielsa en el Leeds, de hecho aquí (en Mendoza) lo llaman de manera jocosa ´el Traductor´. Los futbolistas creen en su propuesta y ha potenciado al plantel”.

Acerca de la actualidad dijo: “Es un equipo paciente, ordenado y con mucha rotación, que es muy dúctil con la pelota y que, si logra pegar primero, termina explotando al rival. En el ataque te aparecen todos por todos lados. Incluye mucho a los juveniles y ha aprovechado cada espacio que le deja el rival para aplastarlo. Sucedió con Aldosivi y los cuatro goles en el segundo tiempo, y contra Gimnasia de la misma forma”.

“Mucha proyección de los laterales y un tema particular con los marcadores centrales: no están los habituales titulares por cuestiones físicas”, señaló sobre la forma de juego.

Y enfatizó: “Resta conocer cómo reaccionaría el día que empiece perdiendo y cómo hace para revertir la desventaja, ya que hasta ahora, en las dos fechas que estuvo, el equipo siempre comenzó arriba en el marcador”.

Por último, y en diálogo con este medio, el periodista del Diario Uno, Omar Romero, resaltó: “Desde la llegada de Flores el equipo cambió mucho: solidez, contundencia y efectividad. Esto se ve en los ocho goles convertidos en dos fechas. En los segundos tiempos es cuando el equipo suele definir los partidos”.

“Este presente es para ilusionarse por lo demostrado desde su llegada. Un técnico desconocido que ha demostrado que tiene condiciones, un profesional que trabaja mucho, se la juega con los cambios y pone lo mejor que tiene”, valoró.

Por todo lo expuesto, algunas cuestiones generales que se desprenden del juego del Tomba es que: el equipo consiguió un rendimiento superlativo desde la llegada del nuevo DT, el esquema táctico utilizado es de 4-2-3-1 en el que la posesión del balón es el fundamento principal, el mediocampista Martín Ojeda es la principal carta de gol con siete anotaciones y los complementos suelen ser los momentos elegidos para doblegar a sus rivales.

La última vez en Mendoza

La primera vez que se cruzaron en la máxima categoría, y última ocasión en la provincia cuyana, fue por la fecha 11 del Campeonato 2015: en la victoria de Godoy Cruz por 1-0 con el gol convertido por el delantero Jaime Ayoví. El local hacía seis jornadas que no ganaba, mientras que, por su parte, Sarmiento sufría su primera derrota de visitante en siete meses.

El Tomba formó con: Rodrigo Rey, Leonel Galeano, Nahuel Zárate, Diego Viera y Juan Alvacete; Fernando Zuqui, Luis Jerez, Agustín Díaz y Ángel González; Leandro Fernández y Jaime Ayoví.

El Verde hizo lo propio con el siguiente “11”: César Rigamonti; Pablo Aguilar, Francisco Dutari, Franco Peppino y Mauricio Casierra; Sebastián Luna, Dardo Miloc, Luis Quiroga y Gervasio Núñez; Nicolás Sánchez y Tobías Figueroa.

Por otro lado, el último enfrentamiento entre ambos equipos se dio en la undécima fecha del Campeonato 2016/17 que resultó en un empate 2-2 en el Estadio Eva Perón. Nicolás Sánchez abrió el marcador para el Expreso y Guillermo Cosaro igualó en el primer tiempo para el Verde. En la segunda etapa, Leandro Díaz logró dar vuelta el marcador, pero cerca del final el uruguayo Santiago García marcó de penal el empate definitivo.

Futbolistas con pasos por ambos clubes

El defensor Guillermo Cosaro, el mediocampista juninense Nicolás Sánchez es uno de los jugadores que vistió las casacas del Verde y del Tomba, como así también los delanteros Kevin Mercado y Fernando Núñez; son algunos de los futbolistas con pasos por ambos clubes.

Del actual plantel del Verde, son dos los jugadores que pasaron por la provincia cuyana: el defensor Marcelo Herrera, entre los años 2019 y 2020; y el volante Gabriel Alanís entre 2019 y 2021.